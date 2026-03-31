تنصيب تواديرا رئيسا لأفريقيا الوسطى لولاية ثالثة رغم انتقادات المعارضة

شهدت العاصمة بانغي أمس مراسم تنصيب الرئيس المعاد انتخابه فوستان تواديرا، إيذانا بانطلاق ولايته الثالثة على رأس جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكان تواديرا، الذي وصل إلى السلطة أول مرة عام 2016 وأُعيد انتخابه في 2020، حصل في اقتراع 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 على 77.9% من الأصوات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، وقد طعن منافسه الأبرز أنيسيه-جورج دولوغليه، الذي نال 13.5%، في النتائج متحدثا عن "تزوير واسع"، لكنّ المحكمة المعنية رفضت الطعن.

وتأتي هذه الولاية الجديدة في سياق سياسي حساس، إذ أثارت المعارضة انتقادات واسعة بعد تعديل الدستور عام 2023، بما يسمح للرئيس بالترشح مجددا، وهو ما اعتبرته خطوة لترسيخ الحكم الفردي.

واتسمت المراسم بمشاركة عدد من القادة الأفارقة، في إشارة إلى أهمية الحدث على مستوى العلاقات الإقليمية، فقد وصل رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني إلى بانغي، واستقبل رسميا من قِبل تواديرا، كما حضر رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نغوتي. إلى جانب ذلك، شارك الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما في المراسم.