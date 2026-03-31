بعد إسبانيا.. إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن إيطاليا رفضت السماح لطائرات عسكرية أمريكية بالهبوط في قاعدة "سيجونيلا" الجوية بجزيرة صقلية، في خطوة تعكس توجسا إيطاليا من الانجرار إلى المواجهة العسكرية المحتدمة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن قاذفات أمريكية كانت تعتزم التوقف في القاعدة الواقعة شرقي صقلية للتزود بالوقود أو الدعم اللوجستي قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، إلا أن السلطات الإيطالية لم تمنحها الإذن بالهبوط.

وذكرت الصحيفة أن الرفض الإيطالي جاء بمبرر "عدم تقديم واشنطن طلبا رسميا مسبقا"، وعدم استشارة القيادة العسكرية الإيطالية، وهو ما يعد مخالفة للمعاهدات الثنائية التي تنظم استخدام القواعد الأمريكية على الأراضي الإيطالية.

وتعد قاعدة "سيجونيلا" إحدى أهم القواعد الإستراتيجية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر المتوسط، وتستخدمها الولايات المتحدة مركزا رئيسيا للدعم اللوجستي.

ضغوط سياسية

ولم يحدد المصدر الذي نقلت عنه رويترز -والذي طلب عدم الكشف عن هويته- عدد الطائرات أو التوقيت الدقيق لواقعة المنع، في حين التزمت وزارة الدفاع الإيطالية الصمت حيال هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وفي السياق السياسي، تضغط أحزاب المعارضة (يسار الوسط) على حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني لتبني موقف أكثر حزما بمنع استخدام القواعد الإيطالية في أي نشاط عدائي ضد طهران، محذرة من تداعيات انخراط روما في صراع إقليمي شامل.

وردًّا على هذه الضغوط، أكدت الحكومة اليمينية أنها ملتزمة بالشفافية السيادية، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى البرلمان للحصول على تفويض رسمي في حال قدمت واشنطن طلبات مباشرة لاستخدام المنشآت العسكرية الإيطالية في مهام قتالية بالشرق الأوسط.

خطوة مماثلة

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان إسبانيا إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإعلانها منع واشنطن من الانطلاق من قواعدها للهجوم على طهران.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس للصحفيين أمس الاثنين إنه "لا يُسمح باستخدام القواعد ولا استخدام المجال الجوي الإسباني طبعا في عمليات تتعلق بالحرب في إيران".

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد حظر على الولايات المتحدة استخدام قاعدتي روتا ومورون العسكريتين لعمليات ضد إيران بعيد اندلاع الحرب. وتدير إسبانيا والولايات المتحدة، منذ عقود بشكل مشترك، هاتين القاعدتين الواقعتين في الأندلس بجنوب البلاد.

ووصف سانشيز، قبل أيام، الحرب في الشرق الأوسط بأنها "عبثية ووحشية وغير مشروعة"، مؤكدا أنها تنطوي على سيناريو "أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003.