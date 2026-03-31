الشرع يصل إلى لندن ضمن جولة أوروبية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع -في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء- إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه السلطة، وذلك ضمن المحطة الثانية والأخيرة من جولة أوروبية استهلها بزيارة ألمانيا.

ويهدف الشرع في لقاءاته مع كبار المسؤولين البريطانيين إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ويرافقه وفد وزاري رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والطوارئ، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتأتي هذه الزيارة في سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق ولندن عقب سقوط نظام بشار الأسد، حيث شهدت العلاقات تحولاً ملحوظاً بدأ باستقبال الشرع لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بدمشق في يوليو/تموز 2025.

وتبعت ذلك إعادة افتتاح السفارة السورية بلندن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته بعد إغلاق استمر 13 عاماً، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بريطانيا.

وقُبيل وصوله إلى لندن، اختتم الرئيس السوري زيارة إلى برلين شهدت حراكاً اقتصادياً وسياسياً مكثفاً، إذ أكد خلالها المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في سوريا هما الضمان لنجاح عملية إعادة الإعمار التي تعتزم ألمانيا دعمها، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوفد حكومي ألماني إلى دمشق لبحث هذه المشاريع.

وتصدَّر ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا مباحثات الطرفين، وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن مساعٍ لإعادة نحو 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه، طرح الرئيس أحمد الشرع -الذي التقى جمعا من الجالية السورية ببرلين- مقاربة "الهجرة الدائرية" التي تتيح للكفاءات السورية المساهمة في إعمار بلادهم دون الاضطرار للتخلي عن حياتهم التي أسسوها في ألمانيا، كما شدد على أن السوريين في الخارج -ومن بينهم آلاف الأطباء والمساهمين في الاقتصاد الألماني- يمثلون ركيزة أساسية في مرحلة التعافي.

وتسعى الحكومة السورية -من خلال هذه التحركات- إلى جذب الاستثمارات الدولية لتحسين الواقع الاقتصادي بعد حرب دمرت البلاد على مدار 14 عاماً، إضافة إلى إعادة سوريا للمجتمع الدولي كشريك إستراتيجي في المنطقة.