أمير قطر يبحث تطورات المنطقة مع وزير الدفاع البريطاني

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل صباح اليوم الثلاثاء وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي في الدوحة.

وأفاد الديوان الأميري أن أمير دولة قطر بحث مع وزير الدفاع البريطاني تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما في ظل التوترات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري، وبما يدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أودت بحياة مئات من الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.