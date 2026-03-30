وزير الصحة اللبناني: مقتل 52 من "اليد العاملة البيضاء" باستهداف إسرائيلي متواصل

أكد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن القطاع الصحي في جنوب لبنان يتعرض لاستهداف متكرر وممنهج من الجيش الإسرائيلي، شمل سيارات الإسعاف، والفرق الطبية، والمراكز الصحية، مما أسفر عن استشهاد 52 عاملا في المجال الصحي وإصابة 128 آخرين، إضافة إلى استهداف 19 مركزا طبيا وإسعافيا وإغلاق 5 مستشفيات قسريا.

وأشار الوزير -في لقاء مع قناة الجزيرة من بيروت- إلى أن هذه الهجمات تشكل جريمة حرب واضحة، وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تحمي الكوادر والمرافق الصحية، مؤكدا أن الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام هذه المنشآت لأغراض عسكرية غير صحيحة، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي.

وردا على تحذيرات الجيش الإسرائيلي بإخلاء سكان جنوب لبنان، شدد ناصر الدين على التزام الوزارة تجاه جميع المواطنين اللبنانيين على كامل التراب اللبناني، من شمال البلاد إلى جنوبها، مع توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للنازحين والمقيمين على حد سواء.

وأشاد بالفرق الطبية اللبنانية، واصفا إياهم بـ"اليد العاملة البيضاء" التي تواصل أداء مهامها رغم الصعوبات، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية.

وفي ما يخص مرضى الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ لضمان استمرارية خدمات غسيل الكلى والعلاجات الكيميائية للأمراض المستعصية، إضافة إلى تأمين الأدوية المزمنة بالتعاون مع مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة، لضمان وصول الخدمات الطبية للنازحين والصامدين في المناطق المستهدفة.

وأضاف ناصر الدين أن لبنان تلقى دعما من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء دوليين، شمل أدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية، يتم توزيعها وفق الأولويات والتقدير الطبي. لكنه شدد على حاجة البلاد إلى مزيد من الدعم، مع استمرار الحرب وإطالة أمدها، مؤكدا أن الوزارة ترفع بشكل مستمر قوائم الاحتياجات للمنظمات الدولية والدول الصديقة لتأمين الموارد اللازمة.