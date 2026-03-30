هل فتح ضرب رادار "ألتا" أجواء حيفا أمام صواريخ إيران؟

في ظل تصاعد الضربات المتبادلة، يطرح استهداف مدينة حيفا تساؤلات بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية رغم إعلان واشنطن وتل أبيب مرارا أنه تم تدمير معظمها، وعن مدى تأثر منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية بعد ضرب مواقع حساسة بينها رادارات.

وأصابت صواريخ أطلقت بشكل متزامن من إيران ولبنان ظهر اليوم الاثنين عدة أهداف في مدينة حيفا (شمال) بينها مصفاة تكرير النفط التي استهدفت للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط ومبنيين في كريات آتا وشفا عمرو، وأظهرت صور اندلاع حريق في المصفاة، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع أضرار في خزان البنزين في مصفاة البترول بحيفا.

في هذا الإطار، قال الخبير العسكري العقيد الركن نضال أبو زيد إن توقيت استهداف حيفا يرتبط مباشرة بضرب رادار "ألتا"، الذي يعد من أهم منظومات الحرب الإلكترونية والتشويش، مشيرا إلى أن تضرره أدى إلى انكشاف الأجواء في المنطقة.

وأضاف أبو زيد أن وصول الصواريخ إليها للمرة الثانية يعكس "تركيزا إيرانيا على الأهداف عالية القيمة"، وهو ما يتناقض مع الرواية الإسرائيلية والأمريكية بشأن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية.

كما قال إن استهداف حيفا يكشف أن شمال إسرائيل أصبح "أكثر انكشافا" بعد تضرر الرادارات، بالتزامن مع تكتيكات ميدانية جديدة، ما يعكس تحولا في طبيعة المواجهة نحو مزيد من التعقيد والتصعيد.

ولفت إلى أن نجاح الضربات يعود أيضا إلى تكتيك تشتيت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال تزامن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان مع استهداف رادار "ألتا"، مما ساهم في وصول الصواريخ إلى أهدافها.

القدرات الصاروخية

وأفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق 5 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن 3 دفعات صاروخية إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل خلال ساعة واحدة.

إعلان

وأشار العقيد الركن نضال أبو زيد إلى أن الرسالة العسكرية من هذه الضربات تؤكد أن إيران "لا تزال قادرة على الاستمرار".

وأكد أبو زيد أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية رغم الضربات التي استهدفت مواقعها مؤخرا، خاصة ما يعرف بـ"مدن الصواريخ".

بيد أنه اعتبر أن انخفاض وتيرة الإطلاق في الموجات الصاروخية من إيران قد يكون نتيجة ضغط عسكري أو إعادة تنظيم للجهد القتالين بحسب تعبيره.

وأوضح الخبير العسكري أن هناك مؤشرات على استخدام صواريخ عنقودية من جنوب لبنان، وهو تطور لافت في حال تأكيده، إذ يدل على أن حزب الله بدأ استخدام أدوات غير تقليدية قد تربك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا مشتركة على إيران بحجة القضاء على ما تصفانه بالتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والصاروخي، وترد طهران بشن ضربات على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، مما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة.

وامتدت الحرب على إيران لتشمل لبنان، إذ يخوض حزب الله من مطلع الشهر الجاري مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.