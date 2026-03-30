أعلنت الكويت والسعودية، تعرضهما لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ فجر الاثنين، في حين ذكرت الإمارات أنها اعترضت هجوما على إمارة دبي، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران شهرها الثاني.

وأعلن الحرس الوطني الكويتي صباح الاثنين إسقاط 4 طائرات مسيرة في عدة مواقع بأنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني جدعان فاضل جدعان في بيان إن "قوة الواجب تمكنت من إسقاط مسيرة و4 طائرات مسيرة صغيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها".

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعرُّض مبنى خدمي في إحدى محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني، أسفر عن وفاة عامل من الجنسية الهندية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد القوات المسلحة -في الساعات الماضية- 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي.

ووفق وزارة الدفاع الكويتية، فإنه منذ بدء العدوان بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية 307 صواريخ باليستية، واثنين من الصواريخ الجوالة (كروز)، و616 طائرة مسيّرة.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا ومحطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت.

وشددت قطر على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج الشقيقة.

وقال الدفاع ‌المدني في قطر إنه سيطر على حريق في ⁠مرآب بالمنطقة الصناعية، مضيفا أن ⁠الحريق ⁠لم يسفر ⁠عن ⁠إصابات.

أما السعودية، فأعلنت فجر الاثنين، اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

ومساء الأحد، أعلنت الوزارة رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية.

ومنذ 28 فبراير/شباط، أعلنت السعودية اعتراض 53 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز و1001 مسيرة، على الأقل.

وفي الإمارات أعلنت حكومة دبي أن أصوات الانفجارات التي سمعت فجر الاثنين في مناطق مختلفة بالإمارة كانت نتيجة اعتراضات للدفاعات الجوية.

وقال مكتب دبي الإعلامي (رسمي) إن الجهات المختصة في دبي تؤكد أن الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية.

ووفق وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت الدفاعات الجوية مع 414 صاروخاً باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1914 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية وحتى الأحد.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، في عدة بيانات متتالية خلال الساعات الأخيرة، إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة.

وقالت قوة دفاع البحرين إنها اعترضت 182 صاروخا و398 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إقليمي، في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران المتواصلة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية في المنطقة".

وأدت الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى وجرحى في عدد من دول الخليج، فضلا عن أضرار في منشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتضررة مطالبة بوقف التصعيد.