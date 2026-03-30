مسؤول سابق بالناتو: إيران قادرة على "اكتساح" القوات الأمريكية إذا دخلت برا

استبعد المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نيكولاس ويليامز، وقوع غزو بري شامل للأراضي الإيرانية على غرار ما جرى في العراق وأفغانستان، وأكد أن أي تحرك عسكري أمريكي سيتخذ شكل "عمليات برمائية محدودة" تستهدف السيطرة على أصول إستراتيجية، محذرا في الوقت ذاته من أن طهران تمتلك قدرات تدميرية واحتياطيا بشريا كفيلا باكتساح القوات المهاجمة في الميدان.

وقال ويليامز، في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الاثنين، إن التخطيط الحالي داخل وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) يميل نحو شنّ عمليات برية تستهدف نقاطا حيوية، في مقدمتها جزيرة خارك ومنشآتها النفطية بهدف تأمين مضيق هرمز وحرية الملاحة.

وأضاف أن استدعاء مشاة البحرية (المارينز) ووحدات من المظليين مؤشر على نية واشنطن تنفيذ ضربات خاطفة أو إنزالات تهدف لإضعاف النظام الإيراني والسيطرة على مقدراته الاقتصادية، وليس احتلال المدن، نظرا لإدراك القادة العسكريين الأمريكيين لصعوبة وكلفة الحروب البرية الطويلة.

وحول فاعلية التصدي الإيراني، شدد المسؤول السابق على أن إيران، رغم ما تكبدته من خسائر، لا تزال تمتلك ترسانة صاروخية باليستية دقيقة وطائرات مسيرة قادرة على إلحاق ضرر جسيم بالوجود الأمريكي وبالحلفاء في المنطقة.

وأكد ويليامز أن قوات الحرس الثوري والاحتياطي البشري الضخم لإيران يمنحانها القدرة على "اكتساح" القوات الأمريكية في حال حاولت التمركز في مواقع برية، مما سيجعل القوات الأمريكية في دفاع دائم عن مواقعها دون القدرة على التقدم أو التوغل داخل العمق الإيراني.

التصعيد من أجل التفاوض

واعتبر المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي أن التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير محطات الكهرباء وآبار النفط تندرج ضمن إستراتيجية "التصعيد المسيطر عليه" لدفع طهران نحو طاولة المفاوضات.

إعلان

وقال نيكولاس ويليامز إن ترمب -الذي يواجه ضغوطا داخلية وانتخابات نصفية- لا يرغب في الانجرار إلى "حرب أبدية"، بل يهدف من خلال التحشيد العسكري إلى انتزاع اتفاق سلام ببنود أمريكية، ربما عبر وساطات دولية مثل وساطة باكستان، لتجنب فشل عسكري قد يضعف القوة الأمريكية عالميا.

وأشار المتحدث إلى أن إصرار حلف الناتو على النأي بنفسه عن هذه المواجهة يعود إلى مخاوف أوروبية من زعزعة الاستقرار العالمي والتبعات الاقتصادية الكارثية للحرب.

وأوضح ويليامز أن الحلف يرى في التوجه الأمريكي مغامرة غير محسوبة لم يتم استشارة الحلفاء الأوروبيين بشأنها.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة النطاق على إيران بحجة القضاء على ما تصفانه بالتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والصاروخي، وترد طهران بشن ضربات على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة.