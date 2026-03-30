مخزون المسيرات الإيرانية.. مشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي

تداولت حسابات على منصة إكس مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع، وحقق قرابة مليون مشاهدة عبر حساب واحد، زعم ناشروه أنه يوثق مشهدا حديثا يعرض جزءا من مخزون الطائرات المسيرة لدى إيران.

وأُرفق المقطع بادعاء أن السلطات الإيرانية نشرته مؤخرا في إطار استعراض قدراتها العسكرية، حيث يُظهر -بحسب المروجين- أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة داخل منشآت مغلقة.

كما تداول المستخدمون تصريحا منسوبا لمسؤولين إيرانيين يفيد بأنه "إذا أطلقت إيران 200 صاروخ وطائرة مسيرة يوميا، فلن ينفد مخزونها حتى خلال عشر سنوات".

وأظهر التحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة أن الفيديو غير حقيقي، ومولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فمن خلال التدقيق البصري، برزت مؤشرات واضحة على التوليد الرقمي، من بينها خلل في حركة الطائرات داخل المشهد.

كما لوحظ غياب التناسق الفيزيائي في توزيع الطائرات داخل المكان، إضافة إلى تكرار نماذج بصرية بشكل شبه مطابق، مما يعزز فرضية التوليد الاصطناعي.

وبشأن التصريح المتداول، لم يُظهر البحث في المصادر الرسمية الإيرانية ولا في وسائل الإعلام الموثوقة أو الأرشيفات أي دليل على صدوره حديثا، مما يشير إلى أنه غير موثق.

وفي سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ نهاية فبراير/شباط 2026، اعتمدت طهران نمطا تصاعديا في الرد العسكري يقوم على تنويع الوسائط الهجومية وتوزيعها جغرافيا، بما يعكس إستراتيجية تقوم على الإشباع النيراني وإرباك منظومات الدفاع الجوي في المنطقة.