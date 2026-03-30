إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان وحزب الله ينفذ عشرات العمليات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد و17 جريحا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات جوية أخرى على مناطق في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط في معارك جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، إضافة إلى قصف مستوطنات ومنشآت حيوية داخل إسرائيل.

مقتل جندي لبناني

وفي التفاصيل، قُتل عسكري لبناني وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للجيش اللبناني في جنوب البلاد، وفق مصادر رسمية.

وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن "حاجزا عسكريا على طريق القليلة/ صور تعرّض لاعتداء إسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح".

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاجزا للجيش اللبناني في منطقة العامرية، جنوبي مدينة صور، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر العسكرية.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

مقتل صحفي لبناني

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل صحفيا ثانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، زاعما أنه كان عنصرا في حزب الله، من دون أن يقدم أي أدلة تدعم هذه الرواية.

وكان 3 صحفيين قد قُتلوا، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جزين في جنوب لبنان.

ووثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 11 صحفيا في لبنان بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة عام 2023، التي امتدّت تداعياتها لاحقا إلى الجبهة اللبنانية.

غوتيريش يدين

وفي الأثناء، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مقتل جندي إندونيسي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إثر سقوط قذيفة على أحد مواقعها في جنوب البلاد، أمس الأحد، مما أسفر أيضا عن إصابة جندي إندونيسي آخر بجروح خطرة.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الحادث بشدة، مطالبة بتحقيق شامل وشفاف، وأعلنت التنسيق مع قيادة اليونيفيل لإعادة جثمان الجندي وتأمين الرعاية الطبية للمصابين.

وكانت يونيفيل قد أعلنت، مساء أمس الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر جراء سقوط قذيفة قرب بلدة عدشيت القصير جنوبي لبنان، وسط تقارير لبنانية أفادت بتعرض موقع للوحدة الإندونيسية لقصف مدفعي إسرائيلي.

حزب الله يواصل عملياته

وفي السياق، أعلن حزب الله تنفيذ 27 عملية عسكرية منذ فجر الاثنين وحتى الخامسة عصرا بتوقيت لبنان، شملت قصف مستوطنات ومواقع عسكرية داخل إسرائيل، واستهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، باستخدام الصواريخ والمسيّرات والمدفعية.

وأوضح الحزب -في بيانات متعاقبة- أنه "قصف عدة مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة"، بينها المطلة ودوفيف وكريات شمونة وأفيفيم، إضافة إلى استهداف مواقع وثكنات عسكرية من بينها الغجر، وشوميرا، والمالكية، ومشمار الكرمل، وقاعدة فيلون جنوب روش بينا، مستخدما الصواريخ وسربا من المسيّرات الانقضاضية.

كما أعلن حزب الله استهدافه قواعد إستراتيجية إسرائيلية بعيدة المدى، شملت قاعدة غليلوت، مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، إضافة إلى قاعدة حيفا البحرية، وذلك بصواريخ نوعية، في ما وصفه برد مباشر على استمرار قصف المدنيين والتهجير وهدم المنازل.

وعلى الجبهة الجنوبية داخل لبنان، أفاد الحزب بتنفيذ سلسلة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، شملت استهداف تجمعات لجنود وآليات شرق معتقل الخيام، وفي بلدات العديسة، والقنطرة، ودير سريان، وعيناتا وبيت ليف.

كما أعلن تدمير دبابة ميركافا في بلدة الطيبة باستخدام الصواريخ الموجّهة.

وأعلن الحزب أيضا أنه استهدف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في منطقة خلّة الجوار في بلدة بيت ليف بصاروخ موجّه، مما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلن قصفَ تجمعٍ لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، تلاه بعد 10 دقائق استهداف تجمع آخر للجنود في البلدة نفسها بسرب من المسيّرات الانقضاضية، محققا إصابات مؤكدة، بحسب البيان.

مقتل جندي إسرائيلي

وفي سياق متصل، قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب ضابط بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، خلال معارك في جنوبي لبنان، مما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 6 منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد مطلع مارس/آذار الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن الرقيب ليران بن تسيون (19 عاما)، من الكتيبة التاسعة، قُتل خلال اشتباكات في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ضابطا في سلاح المدرعات أُصيب إصابة بالغة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، إصابة 6 جنود في معارك جنوبي لبنان، بينهم 3 وُصفت جروحهم بالخطرة، وذلك في ظل توسيع نطاق العمليات البرية التي ينفذها الجيش في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.