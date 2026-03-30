قطر تحذر من استهداف المياه والغذاء ومنشآت الطاقة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، جرى خلاله استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية القطري حذر من استهداف البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

من جانب آخر، تقدم مجلس الشورى القطري -خلال جلسته الأسبوعية- بـ"التعازي إلى أسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة أثناء أداء واجبهم".

وجدد المجلس رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من الدول الشقيقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تواجه دول الخليج هجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته تلك الدول وطالبت مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.