غارات على مطار مهر آباد في طهران ومنشأة بتروكيماويات في تبريز

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي -فجر اليوم الاثنين- بتعرض العاصمة طهران ومدن أخرى لسلسلة غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت مرافق حيوية ومنشآت اقتصادية، مما أدى إلى أضرار في مواقع متفرقة.

وذكرت المصادر الرسمية أن القصف استهدف مطار مهر آباد الدولي غربي العاصمة طهران، وأفاد مراسل الجزيرة بأن هذا الاستهداف يأتي للمرة الأولى بشكل مباشر بعد عمليات قصف سابقة استهدفت محيط المطار الذي يضم نحو ست صالات للمغادرة والاستقبال، مشيرا إلى أن المطار شبه خالٍ لكون الرحلات الجوية متوقفة منذ بدء الحرب.

كما أشار المراسل إلى عمليات قصف استهدفت بعض المناطق السكنية في طهران أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى غارات أخرى قصفت فرعا للبنك الوطني ومصنعا للكرتون في المناطق الجنوبية من المدينة.

وأورد الهلال الأحمر الإيراني بعض الصور التي أظهرت وجود إصابات بين المواطنين بسبب هذه الضربات.

ومن جهته، أكد مدير شركة توزيع الكهرباء في محافظة البرز عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة، بعد انقطاع عقب هجمات قالت وزارة الطاقة إنها استهدفت بنى تحتية، إذ شمل الانقطاع بعض المناطق في العاصمة طهران.

استهداف منشأة بتروكيماويات

وأفادت وكالة فارس للأنباء بتعرض وحدة لإنتاج البتروكيماويات في مدينة تبريز شمال غربي البلاد لـ"هجوم أمريكي صهيوني"، مشيرة إلى أن الضربة لم تسفر عن أي تسرب للمواد السامة، ومؤكدة على أن الوضع الميداني بات تحت السيطرة الكاملة.

ومن جانبه، صرح المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية مجيد فرشي بأن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في موقع المنشأة المستهدفة.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو آثارا للدمار عقب قصف استهدف كلية الفيزياء بجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة طهران في استهداف جديد يشمل الجامعات في البلاد.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن نائب محافظ أصفهان أن جامعة أصفهان الصناعية تعرضت لهجوم للمرة الثانية خلال أسبوع، في حين قالت إدارة الجامعة إن الهجوم استهدف أحد مراكز الأبحاث، مما أدى إلى تضرر مبانٍ عدة وإصابة 4 موظفين.