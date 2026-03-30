عبور سفينتي حاويات صينيتين مضيق هرمز بعد محاولة فاشلة

أظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" عبور سفينتي حاويات تابعتين لشركة "كوسكو لاين" الصينية مضيق هرمز، بعد أن كانتا قد ألغتا محاولة عبور سابقة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات التتبع البحري، عبرت سفينة الحاويات "سي إس سي إل إنديان أوشن" المضيق عند الساعة 08:47 بالتوقيت العالمي، تلتها سفينة "سي إس سي إل آركتيك أوشن" عند الساعة 09:14 بالتوقيت العالمي، حيث تُظهر بيانات نظام التعريف الآلي للسفن (إيه آي إس) أن السفينتين مملوكتان للشركة الصينية وتحملان طواقم صينية.

وأظهرت بيانات الرحلة أن السفينتين تتجهان إلى ميناء بورت كلانغ في ماليزيا، وذلك ضمن خدمة الشحن البحري "إم إي إكس سيرفيس" التابعة لشركة كوسكو، والتي تربط موانئ الشرق الأوسط بموانئ الشرق الأقصى.

ووفقا لبيانات مارين ترافيك، يُعد هذا العبور أول عملية مؤكدة لسفن حاويات تابعة لشركة شحن كبرى عبر مضيق هرمز منذ بداية التوترات في المنطقة، مما قد يشير إلى عودة تدريجية لحركة الملاحة التجارية عبر المضيق بعد فترة من التوقف أو إعادة جدولة الرحلات.

وعلى الرغم من إغلاق مضيق هرمز، أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو لاين في 25 مارس/آذار الجاري استئناف حركة نقل حاويات البضائع إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق.

تأتي هذه التطورات في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وألقى هذا التصعيد بظلاله مباشرة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومع تصاعد التهديدات المتبادلة، أصدرت عدة دول وشركات ملاحية تحذيرات من المخاطر الأمنية، فيما فضّلت بعض شركات الشحن تعليق أو إعادة جدولة رحلاتها عبر المضيق.