عاجل | وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: رسائل ومحادثات مباشرة بين جهات في إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء

Published On 30/3/2026
وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: رسائل ومحادثات مباشرة بين جهات في إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء
وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: الرئيس ترمب يفضل الدبلوماسية والتوصل إلى نتيجة وكان بإمكاننا فعل ذلك سابقا
روبيو للجزيرة: النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
روبيو للجزيرة: نرحب بسيناريو يقود فيه إيران أشخاص لديهم رؤية مختلفة للمستقبل وإذا سنحت هذه الفرصة سنغتنمها
روبيو للجزيرة: لا يمكن أن يحصل نظام إيران على أسلحة نووية ويجب عليه الكف عن رعاية الإرهاب وتهديد جيرانه
روبيو للجزيرة: الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
المصدر: الجزيرة