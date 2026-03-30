عاجل | وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: رسائل ومحادثات مباشرة بين جهات في إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء

وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: رسائل ومحادثات مباشرة بين جهات في إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء

وزير الخارجية الأمريكي للجزيرة: الرئيس ترمب يفضل الدبلوماسية والتوصل إلى نتيجة وكان بإمكاننا فعل ذلك سابقا

روبيو للجزيرة: النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع

روبيو للجزيرة: نرحب بسيناريو يقود فيه إيران أشخاص لديهم رؤية مختلفة للمستقبل وإذا سنحت هذه الفرصة سنغتنمها

روبيو للجزيرة: لا يمكن أن يحصل نظام إيران على أسلحة نووية ويجب عليه الكف عن رعاية الإرهاب وتهديد جيرانه

روبيو للجزيرة: الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين

