قتيل بهجوم على محطة كهرباء بالكويت واعتراضات صاروخية بالسعودية والإمارات

أعلنت دولة الكويت تعرُّض مبنى خدمي في إحدى محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني، أسفر عن وفاة عامل من الجنسية الهندية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها فورا -وفق خطط الطوارئ المعتمدة- للتعامل مع تداعيات الحادث وضمان استمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.

ودعت المتحدثة إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى، وأن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية تحسبا لأي طارئ وضمانا لاستمرارية الخدمات الحيوية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد القوات المسلحة -في الساعات الماضية- 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الهجمات استهدف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة، مما أسفر عن إصابة 10 من منتسبيها يتلقون الآن العلاج اللازم، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع.

كما أشارت إلى استهداف مستودعات تابعة لإحدى الشركات اللوجستية الخاصة، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمنطقة الشرقية، للتحذير من مخاطر محتملة، فيما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع برصد وتدمير صاروخ كان متجها نحو المنطقة الشرقية.

وفي الإمارات، أكدت الجهات المختصة في دبي أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

إعلان

أما في البحرين، فأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين استمرار منظومات الدفاع الجوي في التصدي لموجات متتالية من الهجمات، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 174 صاروخا و391 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إقليمي، في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران المتواصلة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية في المنطقة".

وأدت الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى وجرحى في عدد من دول الخليج، فضلا عن أضرار في منشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتضررة مطالبة بوقف التصعيد.