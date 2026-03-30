البيت الأبيض: تقدم بالمفاوضات وما تقوله إيران بالعلن مختلف عما يدور بالكواليس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفة أن ما تقوله طهران في العلن، يختلف عما تقوله في الاجتماعات الخاصة، وما تتضمنه رسائلها للأمريكيين، على حد قولها.

وأضافت كارولين ليفيت: "على الرغم من كل المواقف العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير الكاذبة، فإن المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام. وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيرا عما يتم إيصاله إلينا في الاجتماعات الخاصة".

وذكرت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن "إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انقضاء مهلة 6 أبريل/نيسان المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "إيران لم تعد تملك القدرة الموثوقة على تهديد أمريكا أو حلفائها"، مضيفة أن "الإيرانيين الذين نتفاوض معهم يبدون أكثر اعتدالا خلف الكواليس مقارنة بقادة سابقين لم يعد لهم وجود"، على حد قولها.

وأشارت ليفيت إلى أن "الجدول الزمني للعملية العسكرية في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنه من المقرر أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

وعزت الفضل في ذلك للرئيس الأمريكي، قائلة إن الناقلات لم تكن لتعبر مضيق هرمز "لولا الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس ترمب للتعامل مع الملف".

وأضافت أن "عبور ناقلات من مضيق هرمز هو نتاج للمحادثات المباشرة وغير المباشرة الجارية بيننا وبين إيران".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي وترد إيران باستهداف إسرائيل ودول في المنطقة، وفرضت إغلاقا لمضيق هرمز واستهدفت السفن التي حاولت عبوره قبل أن تسمح لبعض السفن بعبوره بعد حصولها على موافقة مسبقة من طهران.