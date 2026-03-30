عاجل | البيت الأبيض: إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة
Published On 30/3/2026|
آخر تحديث: 20:56 (توقيت مكة)
البيت الأبيض:
- إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة
- ما يقال في العلن يختلف عما يقال في الاجتماعات الخاصة
- المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام رغم كل المواقف الاستعراضية التي تسمعونها من النظام الإيراني
- لا نستغرب أن العناصر المتبقية من النظام الإيراني تبدي رغبة في إنهاء الدمار والجلوس للمفاوضات
- لا تزال هناك فرصة حقيقية تتيح للنظام الإيراني إبرام اتفاق جيد والتخلي بشكل دائم عن طموحه النووي
- الإيرانيون الذين نتفاوض معهم يبدون أكثر اعتدالا خلف الكواليس مقارنة بقادة سابقين لم يعد لهم وجود
- إذا لم يلتزم الإيرانيون بكلامهم فإن العواقب العسكرية التي سيواجهها النظام الإيراني ستكون وخيمة
- إذا رفض الإيرانيون فرصة التوصل لاتفاق فإن الجيش مستعد لتزويد الرئيس ترمب بكل الخيارات المتاحة
- كل ضربة يشنها الجيش الأمريكي تعمل على زيادة شل القدرات الهجومية والدفاعية للنظام الإيراني
- الجدول الزمني للعملية العسكرية في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع
- نتوقع أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة
- عبور ناقلات من مضيق هرمز هو نتاج للمحادثات المباشرة وغير المباشرة الجارية بيننا وبين إيران
- لم تكن الناقلات لتعبر مضيق هرمز لولا الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس ترمب للتعامل مع الملف
المصدر: الجزيرة