عاجل,
أخبار

عاجل | البيت الأبيض: إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة

ترامب ومادورو
Published On 30/3/2026
|
آخر تحديث: 20:56 (توقيت مكة)

حفظ

البيت الأبيض:

  • إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة
  • ما يقال في العلن يختلف عما يقال في الاجتماعات الخاصة
  • المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام رغم كل المواقف الاستعراضية التي تسمعونها من النظام الإيراني
  • لا نستغرب أن العناصر المتبقية من النظام الإيراني تبدي رغبة في إنهاء الدمار والجلوس للمفاوضات
  • لا تزال هناك فرصة حقيقية تتيح للنظام الإيراني إبرام اتفاق جيد والتخلي بشكل دائم عن طموحه النووي
  • الإيرانيون الذين نتفاوض معهم يبدون أكثر اعتدالا خلف الكواليس مقارنة بقادة سابقين لم يعد لهم وجود
  • إذا لم يلتزم الإيرانيون بكلامهم فإن العواقب العسكرية التي سيواجهها النظام الإيراني ستكون وخيمة
  • إذا رفض الإيرانيون فرصة التوصل لاتفاق فإن الجيش مستعد لتزويد الرئيس ترمب بكل الخيارات المتاحة
  • كل ضربة يشنها الجيش الأمريكي تعمل على زيادة شل القدرات الهجومية والدفاعية للنظام الإيراني
  • الجدول الزمني للعملية العسكرية في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع
  • نتوقع أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة
  • عبور ناقلات من مضيق هرمز هو نتاج للمحادثات المباشرة وغير المباشرة الجارية بيننا وبين إيران
  • لم تكن الناقلات لتعبر مضيق هرمز لولا الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس ترمب للتعامل مع الملف
المصدر: الجزيرة

إعلان