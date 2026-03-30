صاروخ إيراني يصيب مصفاة نفط بحيفا وأسهم الشركة تتراجع

تضررت مصافي النفط التابعة لشركة "بازان" الإسرائيلية في خليج حيفا شمالي البلاد واندلع حريق فيها، اليوم الاثنين، جراء هجوم صاروخي متزامن من إيران ولبنان على شمال ووسط إسرائيل.

واندلع حريق قرب مصفاة نفط إسرائيلية جراء هجوم صاروخي إيراني. وقالت هيئة الإطفاء الإسرائيلية اليوم، إن مبنى صناعيا وناقلة وقود في مصافي النفط بحيفا أصيبا بشظايا ناجمة عن صاروخ جرى اعتراضه ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

انخفاض وأضرار

وفي تأثير مباشر أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بانخفاض سهم مجموعة "بازان" بنسبة 2.5% بعد استهداف محطاتها لتكرير النفط في خليج حيفا بهجوم صاروخي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي النيران وهي تنبعث من خزان وقود تابع لشركة "بازان". وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "في حيفا حدثت أضرار مباشرة لمبنى صناعي، وأضرار لمبنى سكني"، لكن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، صرح بأنه لم يلحق أي ضرر بمنشآت الإنتاج في مصافي النفط في حيفا، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود لن تتأثر.

وسبق أن استهدفت إيران مصفاة النفط في حيفا برشقة صاروخية في 19 مارس/آذار الجاري وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.

شظايا وأضرار

وإضافة إلى حيفا، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، إن شظايا صواريخ سقطت على مدينة شفا عمرو بالشمال، مما أدى إلى أضرار بمبانٍ. وأشارت القناة إلى رصد 7 مواقع سقوط شظايا في شمال إسرائيل.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات، وتمنع تداول المرئيات بشأن أماكن السقوط.

وأمس الأحد، اندلع حريق كبير في مصنع للكيميائيات قرب مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، جراء رشقة صاروخية إيرانية.