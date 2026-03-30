شهيدان في غارة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة

استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب ثالث بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين، جراء غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأناضول ووسائل إعلام فلسطينية بأن الغارة نُفذت بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين قرب مفترق عسقولة في الحي.

ووفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني، أسفر القصف عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 11 شهيدا، إذ استشهد 8 فلسطينيين في غارتين استهدفتا تجمعين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وفي استهداف آخر، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجلت مئات الخروقات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 694 فلسطينيا وإصابة 1896 آخرين.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة استمرت نحو عامين، وتواصلت بأشكال مختلفة لاحقا، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.