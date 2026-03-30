رسائل بتصعيد طويل.. طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمني إيراني رفيع تأكيده أن إيران هي من ستقرر متى تنتهي الحرب، مشددا على أن طهران مستعدة لمواصلة العمليات الهجومية لفترة طويلة، في تحدٍ واضح للتقديرات الأمريكية بشأن قرب انتهاء الصراع.

وقال المسؤول إن التقديرات الأمريكية السابقة التي رجّحت أن تستمر الحرب أياما قليلة "كانت خاطئة"، كما رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تحدثت عن إمكانية انتهاء القتال خلال أسابيع، واصفا إياها بأنها "غير واقعية".

وأضاف: "هذه حربنا، ولن نتوقف عن الدفاع حتى نلقّن ترمب ونتنياهو درسا تاريخيا".

عمليات طويلة الأمد

وأكد المسؤول الإيراني -الذي لم تكشف الشبكة عن هويته- أن ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيّرة "جاهزة لدعم عمليات طويلة الأمد"، مما يعكس ثقة في قدرة طهران على الاستمرار في المواجهة رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن طهران تعمل بالتوازي على تعزيز دفاعاتها الجوية، عبر تحديث أنماط الانتشار، ومراقبة المسارات التي تستخدمها الطائرات المقاتلة لدخول المجال الجوي الإيراني، إضافة إلى إدخال معدات جديدة، قال إنها ستفرض "شروطًا أكثر صرامة" على أعداء إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه واشنطن أن الضربات العسكرية أضعفت القدرات الإيرانية بشكل كبير، إذ قال روبيو، خلال زيارة إلى فرنسا قبيل اجتماع مجموعة السبع، إن إيران ستكون "أضعف مما كانت عليه في التاريخ الحديث" خلال أسابيع.

غير أن التصريحات الإيرانية تعكس موقفا مغايرا، قائما على إطالة أمد المواجهة، والتأكيد على أن زمام المبادرة لا يزال بيد طهران، في ظل استمرار تبادل الضربات واتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، من بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار بممتلكات مدنية.