خبير عسكري: الحسم في إيران بعيد والتدخل البري قد يورط أمريكا

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتبادل التصريحات الحادة بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد التساؤلات حول واقعية سيناريوهات الحسم العسكري السريع، خاصة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تدمير القدرات الإيرانية خلال فترة وجيزة، وهو ما يثير شكوكا بشأن جدوى هذه الطروحات ومخاطرها.

وقال العميد المتقاعد والخبير العسكري أكرم سريوي، في مداخلة على الجزيرة مباشر، إن تصريحات ترمب تندرج في إطار الحرب الدعائية والنفسية أكثر مما تعكس الواقع الميداني.

وأضاف سريوي أن الحديث عن شطب إيران من الخارطة أو القضاء على قواتها الجوية والبحرية مبالغ فيه، مؤكدا أن التطورات الميدانية أثبتت أن حسم الحرب بالقوة بات بعيدا.

ورأى أن كلا الطرفين غير مستعد للتراجع، إذ يسعى الرئيس الأمريكي لتحقيق إنجاز سياسي، في حين تراهن إيران على الاستمرار واستنزاف القوات الأمريكية، مما يعقد فرص الوصول إلى حل قريب.

وأوضح سريوي أن الحرب مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات على قرب انتهائها.

مخاطرة كبيرة

وفي ما يتعلق بإرسال قوات أمريكية خاصة إلى المنطقة، اعتبر الخبير العسكري أن الحديث عن غزو إيران بعدد محدود من الجنود غير منطقي، نظرا لحجم الجيش الإيراني الذي يضم مئات الآلاف من الجنود، إضافة إلى قوات احتياط كبيرة.

ورجح العميد المتقاعد أكرم سريوي أن تهدف هذه التحركات إلى تنفيذ عمليات محدودة تمنح واشنطن "صورة نصر"، مثل السيطرة على مواقع إستراتيجية أو تنفيذ إنزال مؤقت داخل الأراضي الإيرانية.

وحذر من أن أي إنزال بري سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، في ظل الإجراءات الدفاعية الإيرانية واتساع الجغرافيا وتعقيد الأهداف، مع احتمال تكبد خسائر كبيرة أو حتى الفشل.

وأشار الخبير العسكري إلى أن تجارب سابقة أظهرت أن فشل مثل هذه العمليات قد يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد أكبر والتورط في حرب طويلة.

إعلان

وعن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، أوضح أن الاجتماعات بين القيادات العسكرية تهدف إلى تنسيق العمليات واستمرار الحرب لأسابيع، في ظل غياب مؤشرات على نهاية قريبة.

وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ إنزال بري، رجح أن يكون الدور الإسرائيلي استخباراتيا بالدرجة الأولى، نظرا لتفوق الولايات المتحدة في هذا النوع من العمليات، مشيرا إلى وجود شبكة واسعة من العملاء لإسرائيل داخل إيران، يتركز دورها في جمع المعلومات والتنسيق مع عناصر داخلية.

وبشأن استهداف منشآت حساسة مثل مفاعل ديمونة في النقب، اعتبر سريوي أن ذلك يمثل تصعيدا خطيرا وخروجا عن قواعد الاشتباك، محذرا من تداعيات كارثية.

تأثير ملموس

وفي ما يتعلق بقدرات حزب الله، أشار الخبير العسكري إلى امتلاك الحزب منظومات صاروخية متطورة، خاصة المضادة للدروع، قادرة على إحداث تأثير ملموس في ساحة المعركة.

وعن الجبهة اللبنانية، أشار سريوي إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين والصحفيين، معتبرا أن ذلك يعكس فشلا ميدانيا في مواجهة قدرات المقاومة.

وأوضح أن استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان يتناقض مع الرواية الإسرائيلية بشأن تدمير قدرات حزب الله، ما يكشف فجوة بين الخطاب والواقع.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا مشتركة على إيران بحجة القضاء على ما تصفانه بالتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والصاروخي، وترد طهران بشن ضربات على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، مما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة.