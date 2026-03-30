جامعات أمريكية في دول عربية تنتقل للتعليم عن بُعد بسبب تهديدات إيران

أعلنت عدة جامعات أمريكية في الشرق الأوسط اعتمادها نظام التعليم عن بُعد كإجراء احترازي، إثر تهديدات من الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات الأمريكية في المنطقة، ردا على قصف جامعات إيرانية في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وفي لبنان، أعلنت الجامعة الأمريكية ببيروت -في بيان لها نشرته على صفحتها على منصة "إكس"- اعتماد نظام التعليم عن بُعد يوميْ الاثنين والثلاثاء، مع إلغاء أي أنشطة تعليمية أو اختبارات في الحرم الجامعي.

ورغم أن الجامعة الأمريكية في بيروت أكدت أنه لا يوجد أي دليل على تهديد مباشر ضد الجامعة، فإنها بررت اعتماد منظومة التعليم عن بُعد باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لحماية الطلاب والموظفين.

وفي الإمارات، أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة مواصلة العمل عن بُعد حتى إشعار آخر، مع إجراء جميع الأنشطة الأكاديمية عبر الإنترنت، بما في ذلك المحاضرات والاختبارات.

وطلبت الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مؤكدة أن سلامة المجتمع الجامعي تمثل أولوية قصوى.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأمريكية في مادبا -جنوب غربي عمان– إنها ستحوّل دروسها إلى نظام التعليم عن بُعد من الاثنين حتى الخميس المقبل، كإجراء احترازي لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع منتسبيها.

احتياطات أمريكية

وبينما شرعت جامعات أمريكية في الشرق الأوسط في اتخاذ هذه الاحتياطات، حذرت الولايات المتحدة -أمس الأحد- من تهديدات محتملة تستهدف الجامعات الأمريكية في العراق، سواء من إيران أو جماعات موالية لها.

وأكدت السفارة الأمريكية في العراق أن جماعات مرتبطة بإيران تخطط لاستهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إضافة إلى مؤسسات أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة، مفيدة بأن البعثة الدبلوماسية ستستمر في تقديم المساعدة رغم التحذير.

وكانت إيران وفصائل موالية لها قد نفذت ضربات متتالية على أهداف أمريكية في العراق بالصواريخ والمسيّرات.

وتأتي الإجراءات الاحترازية بعد أن هدد الحرس الثوري الإيراني بضرب الجامعات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت جامعات إيرانية، من بينها جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أصفهان للتكنولوجيا.

وحذّر الحرس الثوري موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية من الاقتراب من المؤسسات الجامعية الأمريكية في المنطقة حفاظا على سلامتهم.

وتأتي هذه التهديدات في سياق تصاعد الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي دون توقف.

وأسفر القصف على إيران عن تدمير منشآت للبنى التحتية والطاقة والبرنامج النووي، كما أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون بارزون آخرون.

وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، كما تستهدف ما تقول إنه مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وأثار إدانات خليجية وعربية واسعة ضد إيران.