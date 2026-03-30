مسؤول أمريكي للجزيرة: وصول قوات أمريكية إلى المنطقة والتعزيزات تتوالى

DIEGO GARCIA, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES - MARCH 24: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) United States Marines with Force Reconnaissance Platoon, 31st Marine Expeditionary Unit, conduct a simulated reconnaissance and surveillance mission as part of a simulated amphibious assault at a naval support facility on March 24, 2026 in Diego Garcia, British Indian Ocean Territories. The exercise comes as the U.S. continues military buildup in the Middle East, nearly a month after the US-Israeli joint offensive on Iran began. Overnight on March 20 Iran reportedly launched two intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, neither of which struck their targets, but raised alarm over Iran's capability to launch attacks beyond its previously declared maximum missile range of 2,000 km. (Handout photo by Lance Cpl. Victor Gurrol/U.S. Marine Corps via Getty Images)
جنود مشاة البحرية الأمريكية في مهمة استطلاع ومراقبة في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري بالشرق الأوسط (غيتي )
Published On 30/3/2026

أكد مسؤول أمريكي للجزيرة -اليوم الاثنين- وصول عناصر من الفرقة الـ82 المحمولة جوا إلى منطقة الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تعزيزات الفرقة ستستمر في الوصول خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ إجمالي عددها نحو 3 آلاف عنصر.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، أن القوات المرسلة تضم عناصر من قيادة الفرقة الـ82 المحمولة جوا، ووحدات لوجستية وفرق دعم أخرى، بالإضافة إلى لواء قتالي واحد.

وأكد أحد المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى داخل إيران، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التحرك هو بناء القدرات اللازمة لأي عمليات مستقبلية محتملة في المنطقة.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، الثلاثاء الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية سترسل آلاف الجنود من الفرقة الـ82 إلى الشرق الأوسط، في إطار التعزيزات العسكرية الضخمة وهي خطوة من شأنها توسيع الخيارات لتشمل نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

قوات من البحرية الأمريكية خلال حصة تدريبية في قاعدة أمريكية في جزيرة دييغو غارسيا (غيتي)

تصعيد العمليات الميدانية

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء الماضي، أنه من المتوقع أن تدفع واشنطن بنحو ألف جندي للشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مصدرين لم تسمّهما، فإن "نحو ألف جندي من الفرقة الـ82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي من المتوقع أن ينتشروا خلال الأيام المقبلة في الشرق الأوسط"، بما يعزز القوة العسكرية المتنامية في المنطقة.

وعلى صعيد الإمدادات، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن البنتاغون يدرس إمكانية تحويل أسلحة ومعدات كانت مخصصة في الأصل لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط. يأتي هذا التوجه في ظل استنزاف المواجهة مع إيران لجزء من الذخائر الأمريكية الإستراتيجية.

1st Lt. Shaye Haver (R) conducts Mountaineering training during the Ranger Course on Mount Yonah in Cleveland, Georgia July 14, 2015. When two women completed the daunting U.S. Army Ranger school this week they helped end questions about whether women can serve as combat leaders, as the Pentagon is poised to open new roles, including elite Navy SEALs, to women in coming months. Army Captain Kristen Griest and First Lieutenant Shaye Haver on Tuesday completed a 62-day course including parachute jumps, helicopter assaults, swamp survival and small unit leadership that earned them a Ranger badge. Picture taken July 14, 2015. REUTERS/U.S. Army/Pfc. Ebony Banks/Handout THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
قوات خاصة أمريكية خلال حصة تدريبية سابقة (رويترز)

ميدانيا، صرح الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وجّهت ضربات لأكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، مؤكدا أن واشنطن تمضي في مسار يهدف للحد من قدرة طهران على بسط نفوذها خارج حدودها.

وذكر ‌متحدث ⁠باسم البنتاغون للصحيفة أن وزارة الدفاع "ستضمن حصول القوات الأمريكية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار".

وفي حين أكد مسؤولون أمريكيون أن قرار التدخل البري في إيران لم يُتخذ بعد، يتواصل التحشيد العسكري الأمريكي بالمنطقة، وذلك بهدف لتعزيز الخيارات العسكرية لأي عمليات برية محتملة وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الجزيرة + رويترز

