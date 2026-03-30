مسؤول أمريكي للجزيرة: وصول قوات أمريكية إلى المنطقة والتعزيزات تتوالى

أكد مسؤول أمريكي للجزيرة -اليوم الاثنين- وصول عناصر من الفرقة الـ82 المحمولة جوا إلى منطقة الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تعزيزات الفرقة ستستمر في الوصول خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ إجمالي عددها نحو 3 آلاف عنصر.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، أن القوات المرسلة تضم عناصر من قيادة الفرقة الـ82 المحمولة جوا، ووحدات لوجستية وفرق دعم أخرى، بالإضافة إلى لواء قتالي واحد.

وأكد أحد المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى داخل إيران، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التحرك هو بناء القدرات اللازمة لأي عمليات مستقبلية محتملة في المنطقة.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، الثلاثاء الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية سترسل آلاف الجنود من الفرقة الـ82 إلى الشرق الأوسط، في إطار التعزيزات العسكرية الضخمة وهي خطوة من شأنها توسيع الخيارات لتشمل نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

تصعيد العمليات الميدانية

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء الماضي، أنه من المتوقع أن تدفع واشنطن بنحو ألف جندي للشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مصدرين لم تسمّهما، فإن "نحو ألف جندي من الفرقة الـ82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي من المتوقع أن ينتشروا خلال الأيام المقبلة في الشرق الأوسط"، بما يعزز القوة العسكرية المتنامية في المنطقة.

وعلى صعيد الإمدادات، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أن البنتاغون يدرس إمكانية تحويل أسلحة ومعدات كانت مخصصة في الأصل لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط. يأتي هذا التوجه في ظل استنزاف المواجهة مع إيران لجزء من الذخائر الأمريكية الإستراتيجية.

ميدانيا، صرح الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وجّهت ضربات لأكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، مؤكدا أن واشنطن تمضي في مسار يهدف للحد من قدرة طهران على بسط نفوذها خارج حدودها.

وذكر ‌متحدث ⁠باسم البنتاغون للصحيفة أن وزارة الدفاع "ستضمن حصول القوات الأمريكية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار".

وفي حين أكد مسؤولون أمريكيون أن قرار التدخل البري في إيران لم يُتخذ بعد، يتواصل التحشيد العسكري الأمريكي بالمنطقة، وذلك بهدف لتعزيز الخيارات العسكرية لأي عمليات برية محتملة وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.