تضم 18 ألف مقاتل.. ماذا نعرف عن الفرقة 82 الأمريكية؟

في ظل تحركات عسكرية أمريكية متسارعة نحو الشرق الأوسط، عادت الفرقة 82 المحمولة جوا إلى واجهة المشهد، بوصفها إحدى أبرز أدوات التدخل السريع لدى واشنطن، والقادرة على الانتشار في بؤر التوتر خلال ساعات معدودة.

وجاء الإعلان عن نشر عناصر من هذه الفرقة بالتزامن مع وصول وحدات من مشاة البحرية الأمريكية على متن السفينة "تريبولي" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، في خطوة تعكس تصاعد الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي هذا السياق، يستعرض تقرير أعده عمر عبد اللطيف أبرز خصائص الفرقة 82 المحمولة جوا، وقدراتها العملياتية، ودورها في الإستراتيجية العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

تُعرف الفرقة 82 المحمولة جوا بكونها قوة تدخل سريع عالية الجاهزية، إذ يمكنها تنفيذ عمليات عسكرية في أي نقطة حول العالم خلال 18 ساعة فقط، انطلاقا من قاعدتها الرئيسية في ولاية كارولاينا الشمالية.

وتُعد هذه الفرقة رأس الحربة في عمليات الإنزال المظلي، حيث تتولى مهام السيطرة على المواقع الحيوية خلف خطوط العدو، بما يمهد الطريق أمام القوات التقليدية للتقدم وتحقيق الأهداف الميدانية.

جيش متكامل

ويبلغ قوام الفرقة نحو 18 ألف جندي جميعهم في حالة استعداد دائم، مما يجعلها بمثابة جيش متكامل قادر على خوض عمليات متعددة في بيئات قتالية متنوعة ومعقدة.

ويتوزع أفراد الفرقة على 3 ألوية مشاة قتالية، تشكل العمود الفقري لتشكيلها العسكري، إلى جانب لواء طيران يضم مروحيات هجومية ومروحيات نقل وشحن، توفر دعما جويا ولوجستيا متكاملا.

كما تضم الفرقة وحدات مدفعية متقدمة، ولواء دعم لوجستي مسؤولا عن الإمداد والتموين، فضلا عن كتيبة قيادة ووحدات متخصصة في الهندسة العسكرية والاستخبارات والحرب الإلكترونية.

وتتكون ألوية المشاة القتالية الثلاثة من كتائب مظلية مدربة على تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو، ومدعومة بعناصر استطلاع وهندسة وإسناد لوجستي، بما يعزز قدرتها على العمل بشكل مستقل.

وتعود جذور هذه الفرقة إلى الحرب العالمية الأولى، حيث شاركت في عدد من المعارك، قبل أن تُحل بعد انتهاء الحرب، ليُعاد تشكيلها مجددا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

إنزال نورماندي

وخلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت الفرقة 82 أول فرقة محمولة جوا في الجيش الأمريكي، وشاركت في عمليات بارزة، من بينها إنزال نورماندي الذي شكل نقطة تحول في مسار الحرب في أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، شاركت الفرقة في عدد من النزاعات الكبرى، بدءا من حرب فيتنام، ومرورا بالحروب في أفغانستان والعراق، مما منحها خبرة قتالية واسعة في التعامل مع مختلف أنماط الحروب.

ويُنظر إلى هذه الفرقة على أنها إحدى الأدوات الرئيسية في الإستراتيجية العسكرية الأمريكية للتدخل السريع، حيث تُستخدم لفرض السيطرة السريعة على مناطق حساسة أو احتواء الأزمات في مراحلها الأولى.

وفي سياق الحرب الحالية على إيران، يطرح خبراء عسكريون سيناريوهات محتملة لمشاركة هذه الفرقة في عمليات عسكرية، خاصة في ظل قدرتها على الانتشار السريع وتنفيذ عمليات دقيقة.

ويرى هؤلاء أن الفرقة قد تكون قادرة على استهداف الدفاعات الإيرانية في مواقع متعددة، أو العمل على تشتيتها، بما يفتح المجال أمام عمليات أوسع للقوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

لكن هذه القدرات لا تعني غياب التحديات، إذ يشير خبراء إلى أن القوات الأمريكية قد تواجه دفاعات إيرانية معقدة، خصوصا في المناطق الجغرافية الحساسة مثل الجزر المنتشرة في الخليج.