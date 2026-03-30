ترمب: نعمل للسيطرة على مضيق هرمز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الضغوط الممارَسة على النظام الإيراني "بدأت تؤتي ثمارها"، زاعما أن طهران باتت ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق سياسي.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، وصف ترمب الحالة الإيرانية الراهنة بأنها تقترب من "التوسل" لإبرام صفقة، معتبرا أن أي طرف يتعرض لعمليات تدمير سيسعى في نهاية المطاف نحو تسوية.

وفي سياق التصعيد الإقليمي، أكد ترمب أن الولايات المتحدة تستطيع السيطرة على مضيق هرمز -الذي أطلق عليه خلال المقابلة اسم "مضيق ترمب"- مشيرا إلى أن العمل جارٍ بالفعل في هذا الإطار.

علاقة مثالية

وعلى صعيد العلاقات مع تل أبيب، وصف الرئيس الأمريكي مستوى التنسيق مع إسرائيل بأنه "وثيق للغاية"، مؤكداً أن العلاقات الحالية بين الجانبين وصلت إلى مرحلة مثالية لأنها "لا يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه الآن".

وفي ختام حديثه في المقابلة التي بدت في مجملها موجهة إلى الداخل الإسرائيلي، أعرب ترمب عن فخره بالدعم الذي يحظى به هناك، مستشهدا بما قال إنها بيانات استطلاع رأي أُطلِع عليه صباح يوم المقابلة، تشير إلى حصوله على نسبة تأييد تصل إلى 99% بين الإسرائيليين، واصفاً هذا الرقم بأنه غير مسبوق في تاريخ استطلاعات الرأي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل شن حرب على إيران لليوم الـ31 على التوالي، بينما تردّ طهران بقصف إسرائيل وما تقول إنها مصالح وقواعد أمريكية في دول عربية عدة.