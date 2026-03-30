مظاهرة في تعز اليمنية تندد بهجمات إيران على الخليج والأردن

شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم الاثنين، تظاهرة جماهيرية واسعة للتضامن مع دول الخليج والأردن والتنديد بالهجمات الإيرانية على تلك الدول.

ورفع المحتشدون الأعلام اليمنية والسعودية، مرددين هتافات تؤكد وحدة المصير والأمن المشترك. كما حملوا لافتات تشدد على ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التهديدات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة.

كما أشاد المشاركون، في بيان، بالدور السعودي في دعم اليمن، مجددين موقفهم الداعم لدول الخليج، وداعين إلى تعزيز الوحدة العربية والإسلامية وأدانوا العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، مشيرين إلى "رفض تحويل اليمن إلى ساحة صراع"، وذلك بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تدخلها للمشاركة في هذه الحرب الدائرة.

مظاهرة مأرب

وقد شهدت مدينة مأرب -شرق العاصمة صنعاء– الجمعة مظاهرة شعبية مماثلة شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية، نددت بالهجمات وما سموه بـ"المشاريع الإيرانية والصهيونية"، ودعت إلى موقف عربي موحد لحماية الأمن الإقليمي.

من جهته، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي أن "الحشود الجماهيرية الكبيرة التي خرجت اليوم في تعز، وقبلها في مأرب، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، جاءت دعما للسعودية ودول الخليج العربي والأردن، وإدانةً صريحةً للعدوان الإيراني".

وأضاف العليمي قائلا "اليوم، تتحدث تعز ومأرب بلسان اليمن كله، وتعبران عن إرادة شعبه من المهرة حتى صعدة، في موقف واحد صلب وواضح، وتؤكدان أن اليمن، شعبا وهويةً ومصيرا، يقف في صف أشقائه".

ومنذ 28 فبراير/شباط 2026، تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران، التي ترد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وباستهداف ما تصفه بالمصالح الأمريكية في دول المنطقة، غير أن المعطيات الميدانية تظهر أن الجزء الأكبر من هذه الهجمات أصاب دول الخليج، مما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار مدنية، وأثار إدانات رسمية من داخل وخارج المنطقة.