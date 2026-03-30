زعيمة المعارضة التايوانية تقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين

وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة إلى زعيمة حزب كومينتانغ المعارض الرئيسي في تايوان، لزيارة الصين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية بالإضافة إلى الحزب نفسه اليوم الاثنين.

وأفاد بيان صادر عن الحزب مؤكدا تقريرا أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن رئيسة كومينتانغ، تشنغ لي وون، "قبلت بكل سرور الدعوة لترؤس وفد إلى الصين، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي المضيق".

ويؤيد حزب كومينتانغ تعزيز العلاقات والتبادلات مع الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتهدد باستخدام القوة للسيطرة عليها.

وأكد بيان الحزب اليوم الاثنين، أن تشنغ "تأمل أن يوحد الجانبان جهودهما للنهوض بالتنمية السلمية للعلاقات عبر مضيق تايوان، وتعزيز التبادل والتعاون، والعمل على تحقيق السلام في مضيق تايوان ورفاهية الشعبين في جانبي المضيق".

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن الوفد التايواني سيزور البر الرئيسي للصين في الفترة من 7 إلى 12 أبريل/نيسان المقبل، من دون تحديد مكان الزيارة في الصين، وما إذا كانت تشنغ ستلتقي الرئيس شي جين بينغ. ولم يقدم بيان حزب كومينتانغ أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن جذور التوتر بين الصين وتايوان تعود إلى عام 1949 عندما لجأ القوميون الصينيون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم أمام القوات الشيوعية. ومنذ ذلك الحين، تصرّ بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد قط استخدام القوة لفرض سيادتها عليها.

ويرى خبراء أن الصين قد تكون أكثر ميلا إلى محاصرة تايوان بدلا من تنفيذ غزو شامل، نظرا للمخاطر الهائلة التي ينطوي عليها هجوم عسكري مباشر.

وتعمل بكين منذ سنوات على تعزيز وجودها العسكري حول تايوان من خلال تكثيف تحركاتها البحرية والجوية، وإجراء مناورات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة.

وتايوان جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، يؤكد رئيسها لاي تشينغ تي أن بلاده لا ينبغي أن تُستخدم "ورقة مساومة" في أي محادثات بين الولايات المتحدة والصين، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تحرك صيني لضم الجزيرة قد يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية واسعة.