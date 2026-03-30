الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي للمرة الثانية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي في الكويت، زيد عباس شنشول، للمرة الثانية، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية "استمرار الاعتداءات التي تنفذها فصائل مسلحة عراقية وتستهدف الأراضي الكويتية.

وأكد عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة، أن استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد دولة الكويت يُعدّ عدوانا مباشرا وانتهاكا لسيادتها وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الديحاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لردع تلك الممارسات، وجدد تأكيد حق الكويت في الدفاع عن نفسها وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

هجمات بالمسيّرات

وقد أعلن الجيش الكويتي في بيان رقم (46) اليوم أنه رصد وتعامل خلال الساعات الـ24 الماضية مع 13 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، مما نتج عنه استهداف مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وأسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع.

ومنذ 28 فبراير/شباط 2026، تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران، التي ترد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وباستهداف ما تصفه بالمصالح الأمريكية في دول المنطقة، غير أن المعطيات الميدانية تظهر أن الجزء الأكبر من هذه الهجمات أصاب دول الخليج، مما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار مدنية، وأثار إدانات رسمية من داخل وخارج المنطقة.