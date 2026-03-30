الكاميرون تمنع مراسم تكريم معارض بارز توفى بالسجن

أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن السلطات الكاميرونية أوقفت نهاية الأسبوع الماضي سلسلة من الفعاليات التي كانت مخصصة لتكريم المعارض البارز أنيسيت إيكاني، الذي توفي في السجن مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، بعيد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، والتي كان خلالها أبرز داعمي المرشح المعارض عيسى تشيروما بكاري في مواجهة الرئيس بول بيا الذي أعلن فوزه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كان من المقرر أن تمتد مراسم التكريم 3 أيام (من 26 إلى 28 مارس/آذار الحالي) بمدينة بافوسام في غرب البلاد، وتشمل معرض صور لإيكاني، الرئيس السابق لحزب "مانيديم"، إضافة إلى كلمات لعدد من ممثلي الأحزاب المعارضة، فضلا عن أمسية ثقافية وفعاليات روحية.

لكن إذاعة فرنسا الدولية نقلت عن منظمي الفعاليات أن قوات من الشرطة اقتحمت مقر الحزب، بناء على تعليمات من السلطات المحلية، وأوقفت البرنامج بعد افتتاح المعرض، ثم فرضت طوقا أمنيا حول المكان طوال الليل، مما حال دون استكمال الأنشطة في اليوم التالي.

إثر ذلك، أعلن المنظمون إلغاء جميع الفعاليات المقررة، معتبرين أن المنع يعكس تضييقا على حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد. وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده الكاميرون بعد الانتخابات الأخيرة، وما رافقها من جدل حول نتائجها ومصير شخصيات معارضة بارزة.