العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في مطار بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تعرض قاعدة "الشهيد محمد علاء" الجوية إلى استهداف فجرا بصواريخ "غراد عيار 122 مليمتر"انطلقت من أطراف العاصمة بغداد.

وتقع هذه القاعدة ضمن مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضم أيضا مركزا للدعم الدبلوماسي يتبع للسفارة الأمريكية، إذ سبق وتحدث مسؤول عراقي مؤخرا عن عمليات إجلاء للأمريكيين من هذا المركز.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرضت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى استهداف بصواريخ غراد عيار 122 ملم انطلقت من أطراف العاصمة بغداد".

وحسب البيان فإن الاستهداف أدى إلى "تدمير طائرة من نوع أنتونوف-132 تابعة للقوة الجوية العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية، وباشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصواريخ".

وأدانت وزارة الدفاع هذا العمل الذي وصفته بـ"الإجرامي والجبان"، مؤكدة أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها هي من الشعب، وواجبها حماية أبناء هذا البلد، وقد سطرت ملاحم عديدة في سبيل الحفاظ على الوطن وأبنائه".

وأوضحت أن "ما تملكه من أسلحة ومعدات وطائرات هو ملك لهذا البلد، وإن المساس بها يعد وسيلة تخريبية ومحاولة لزعزعة أمنه".

كما أكدت أنها "لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته، كما نطمئن أبناء شعب بأن هذه الأعمال لن تؤثر على جاهزية قواتنا، وأن الرد سيكون حازما وفق الأطر القانونية، وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد. وسيبقى العراق عصيا على كل محاولات الاستهداف والتخريب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية قوله "سقطت صواريخ فجرا كذلك داخل مركز الدعم الدبلوماسي، مما أدّى إلى نشوب حريق".

التوقيت

ويأتي الهجوم على القاعدة الجوية في مطار بغداد بعدما أعلن العراق والولايات المتحدة الجمعة "تكثيف التعاون" الأمني بينهما، من أجل منع الهجمات على القوات الأمنية العراقية والمصالح الأمريكية.

إعلان

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير/الماضي وامتدّت إلى العراق ودول أخرى في المنطقة، تتبنى يوميا فصائل عراقية هجمات بمسيرات وصواريخ على قواعد في العراق والمنطقة. وهذه الفصائل المسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وهاجمت هذه الفصائل مركز الدعم الدبلوماسي والسفارة الأمريكية في بغداد، واعترضت الدفاعات الجوية معظم تلك الهجمات التي نُفّذت بصواريخ أو مسيّرات. في المقابل، تعرّضت مقارّ لهذه الفصائل لغارات تُنسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.