لبنان.. الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية ويعلن إصابة 6 من جنوده

جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن عن إصابة 6 من جنوده جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله تجمعات ومستوطنات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ ضرب ما وصفه بـ"البنية التحتية لحزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع غارتين عنيفتين شنهما الجيش الإسرائيلي على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت شقة في منطقة الغبيري.

وكان الجيش الإسرائيلي جدد إنذاره لحارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير بالضاحية، وقال إنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية.

كما قال مراسل الجزيرة إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بلدة الرمادية جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/آذار الجاري إلى 1238 قتيلا و3543 جريحا.

إصابات بالجيش الإسرائيلي

في حين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 جنود، بينهم 3 بجروح خطيرة في جنوبي لبنان. وقال الجيش في بيان إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة بعد ظهر أمس جراء نيران مضادة للدبابات استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مضيفا أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في حادثة منفصلة، كما أُصيب جنديان آخران بجروح متوسطة جراء سقوط طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للجيش في جنوب لبنان.

ووفق بيان الجيش، أُصيب جندي آخر بجروح متوسطة نتيجة حادث ميداني جنوبي لبنان، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث. وأشار إلى أنه تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

ولا يقدم الجيش الإسرائيلي حصيلة إجمالية للجنود الجرحى منذ بداية العملية العسكرية في لبنان يوم 2 مارس/ آذار الجاري، لكنه أعلن عن مقتل 5 من جنوده منذ بداية العملية. وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات حزب الله، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

هجمات حزب الله

في الأثناء، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستوطنات كريات شمونة وأفيفيم ودوفيف. كما أعلن أنه استهدف بصواريخ نوعية موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.

إعلان

وقال إنه استهدف بالصواريخ موقع الغجر الإسرائيلي وتجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة الخانوق ببلدة العديسة الحدودية، مضيفا أنه قصف بسرب من المسيّرات الانقضاضية ثكنة شوميرا الإسرائيلية شمالا.

وأعلن حزب الله، أمس الأحد، تنفيذ 74 عملية بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت مستوطنات ومواقع وقواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي، 55 منها داخل الأراضي اللبنانية، و19 داخل إسرائيل.

وقال إن عملياته أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي شملت 16 دبابة بين تدمير وإعطاب، و15 دشمة وتحصينات و3 وحدات استيطانية.

وفي بيان منفصل، أعلن أن حصيلة هجماته التي استهدفت ردع العدوان الإسرائيلي بلغت 1100 عملية عسكرية، منذ 2 مارس/ آذار الجاري، قبل الإعلان عن هجمات إضافية.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، دخل حزب الله على خط المواجهة ضد العدوان الإسرائيلي، إذ استهدف موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على هجماتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والتصعيد الأخير على إيران واغتيال مرشدها الأعلى علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل هجماتها على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس/آذار في توغل بري بالجنوب اللبناني.