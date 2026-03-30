الأقمار الصناعية توثق دمار مفاعل "خنداب" للماء الثقيل في إيران

ARAK, IRAN - OCTOBER 27: Iran's controversial heavy water production facility is seen in this general view, October 27, 2004 at Arak, south of the Iranian capital Tehran. Iran said Wednesday that the plant will go online within a month despite international pressure to suspend such nuclear-related activities. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
مشهد عام لمنشأة إنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك الإيرانية خلال أكتوبر/تشرين الأول من عام 2004 (غيتي إيميجز)
Published On 30/3/2026

كشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية في 29 مارس/آذار الجاري، عن تدمير مفاعل خنداب لأبحاث الماء الثقيل وسط إيران، وتأتي هذه المشاهد عقب تبني الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم جوي استهدف المجمع النووي.

****داخلية**** صور أقمار صناعية تظهر تدمير مصنع الماء الثقيل في خنداب المصدر: بلانيت لابس
تظهر اللقطات الجوية حجم الأضرار الواسعة في المجمع عقب تعرضه لغارات إسرائيلية (بلانيت لابس)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي استهداف مصنع "آراك" للماء الثقيل وسط إيران، ووصفه بأنه موقع رئيس لإنتاج البلوتونيوم المخصص للأسلحة النووية.

وأشار البيان إلى أن الجيش لن يسمح للنظام الإيراني بمواصلة تطوير برنامجه للأسلحة النووية، حيث اعتبر هذا "البرنامج مصدر تهديد وجودي لإسرائيل والعالم بأسره".

موقع المفاعل وأهميته

ويقع مفاعل "خنداب" ضمن المجمع النووي في مقاطعة خنداب القريبة من مدينة "آراك" وسط البلاد، وهو ما يفسر استخدام الاسمين للإشارة إلى الموقع ذاته، ويختص هذا القسم بإنتاج الماء الثقيل اللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث النووية (IR-40) الموجود في البقعة الجغرافية ذاتها وضمن السياج الأمني ذاته.

ويكشف تحليل مقارنة الصور، المأخوذة قبل الهجوم وبعده، عن دمار واضح لحق بالمنشأة، حيث تعرضت لأضرار جسيمة تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العمل.

صور فضائية تظهر مصنع إنتاج الماء الثقيل في خنداب قبيل تعرضه للضربات الإسرائيلية (بلانيت لابس)

وفي هذا السياق، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نص بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" يوم الأحد 29 مارس/آذار، لتأكيد حجم الأضرار. وجاء في نص المنشور: "بالاستناد إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية، وإلى معرفتنا بطبيعة المنشأة، تؤكد الوكالة أن مصنع إنتاج الماء الثقيل في خنداب قد أصيب بأضرار شديدة ولم يعد قيد التشغيل".

وأوضحت الوكالة في منشورها أن هذه المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة، وأشارت إلى أن الأضرار الجسيمة أدت إلى تعطيل كامل للمصنع، الذي يعد من العناصر الرئيسية في هيكل البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

