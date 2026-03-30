تصعيد متبادل.. صواريخ إيرانية على إسرائيل وغارات على طهران وقم

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين، بإطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه إسرائيل. وقال التلفزيون الإيراني إن 3 دفعات صاروخية أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف العاصمة طهران ومدينة قم.

بدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية إن 3 دفعات صاروخية أطلقت من إيران باتجاه جنوبي إسرائيل خلال ساعة واحدة، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بجنوب إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مئات الآلاف من سكان النقب يهرعون إلى الملاجئ إثر هجوم صاروخي إيراني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها أطلقت إنذارا مبكرا في النقب وديمونة وعراد بعد رصد هجوم صاروخي إيراني هو الثالث خلال ساعة. كما أفادت الجبهة بإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الصناعية جنوب النقب والبحر الميت بعد رصد الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت الإذاعة الإٍسرائيلية الرسمية عن مصدر أمني أن الصواريخ الأخيرة التي أطلقت صباح اليوم على منطقة ديمونا والنقب تم اعتراضها على ارتفاعات عالية لذلك لم يكن لها أي تأثير.

4 انفجارات في قم

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أنه يشنّ ضربات على بنى تحتية عسكرية إيرانية في العاصمة طهران.

وأعلن نائب محافظ قم الإيرانية مرتضى حيدري، عن وقوع 4 انفجارات في المحافظة جراء هجمات أمريكية إسرائيلية بالصواريخ.

وأضاف حيدري في تصريحات صحفية، أن انفجارين وقعا في مركز المدينة، في حين وقع انفجاران آخران خارجها.

ولم يقدم المسؤول الإيراني تفاصيل حول الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن هذه الانفجارات.

من جهته قال نائب وزير الطاقة الإيراني إن شبكة الكهرباء في البلاد مستقرة، مشيرا إلى أن الوزارة حلت المشكلات المتعلقة بالكهرباء في محافظتي طهران والبرز، مؤكدا أن الكهرباء عادت بشكل كامل في المحافظتين بعد أضرار لحقت بها خلال الليل.

إعدام شخصين وإسقاط مسيرات

من جهتها، أعلنت السلطة القضائية في إيران إعدام شخصين بتهمة تنفيذ عمليات مسلحة بتوجيه من منظمة "مجاهدي خلق".

في حين نقلت وكالة تسنيم عن مديرية الإعلام في محافظة فارس، إلقاء القبض على متهم بتسريب معلومات عن مصافي النفط إلى وسائل إعلام معادية في محافظة فارس.

في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، إسقاطها 5 طائرات مسيرة من طراز "هيرميس" الإسرائيلية، على طول الشريط الساحلي جنوبي البلاد يوم السبت الماضي. وجاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأضاف البيان أنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، تم إسقاط نحو 140 طائرة مسيرة "معادية".

ومسيرات "هيرميس" التي تصنعها شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، مصممة لتنفيذ مهام متنوعة تمتد من المستوى التكتيكي إلى المستوى الإستراتيجي.