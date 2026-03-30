إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في حرب إيران

FAIRFORD, ENGLAND - MARCH 19: A United States Air Force B-52 Stratofortress strategic bomber takes off from RAF Fairford on March 19, 2026 in Fairford, England. Since UK Prime Minister Keir Starmer back-tracked on his initial refusal to allow the U.S. to use British bases to launch defensive strikes against Iranian missile sites, a variety of U.S. military aircraft, including B52 and B-1 bombers, have been spotted at RAF Fairford in Gloucestershire.
قاذفة من طراز بي-52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تقلع من قاعدة فيرفورد البريطانية في 19 مارس الجاري (غيتي إيميجز)
Published On 30/3/2026

أغلقت الحكومة الإسبانية المجال الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومنعت واشنطن من الانطلاق من قواعدها للهجوم على إيران.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس للصحفيين اليوم الاثنين إنه "لا يُسمح باستخدام القواعد ولا استخدام المجال الجوي الإسباني طبعا في عمليات تتعلق بالحرب في إيران"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وفي مقابلة إذاعية معه بُثت اليوم الاثنين، قال كارلوس كويربو، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الإسباني، إن بلاده قررت إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام م جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء "يأتي ضمن قرار الحكومة الإسبانية بعدم المشاركة أو دعم هذه الحرب، التي بدأت من جانب واحد وتنتهك القانون الدولي".

وكانت صحيفة "إل باييس" ووكالة أنباء "أوروبا برس" الإسبانيتان قد أفادتا في وقت سابق، نقلا عن الحكومة، أن الحظر لا يشمل الرحلات المغادرة من الأراضي الإسبانية فقط، بل أيضا تحليق الطائرات العسكرية التي تنطلق من قواعد في المملكة المتحدة أو فرنسا.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (الفرنسية)

سانشيز ينتقد الحرب

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السياسي الاشتراكي، قد حظر على الولايات المتحدة استخدام قاعدتي روتا ومورون العسكريتين لعمليات ضد إيران بعد بداية الحرب.

وتدير إسبانيا والولايات المتحدة، منذ عقود بشكل مشترك، هاتين القاعدتين الواقعتين في الأندلس بجنوب البلاد.

ووصف سانشيز، قبل أيام، الحرب في الشرق الأوسط بأنها "عبثية ووحشية وغير مشروعة"، مؤكدا أنها تنطوي على سيناريو "أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003.

المصدر: وكالات

