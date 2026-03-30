إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في حرب إيران

أغلقت الحكومة الإسبانية المجال الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومنعت واشنطن من الانطلاق من قواعدها للهجوم على إيران.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس للصحفيين اليوم الاثنين إنه "لا يُسمح باستخدام القواعد ولا استخدام المجال الجوي الإسباني طبعا في عمليات تتعلق بالحرب في إيران"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وفي مقابلة إذاعية معه بُثت اليوم الاثنين، قال كارلوس كويربو، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الإسباني، إن بلاده قررت إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام م جميع الطائرات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء "يأتي ضمن قرار الحكومة الإسبانية بعدم المشاركة أو دعم هذه الحرب، التي بدأت من جانب واحد وتنتهك القانون الدولي".

وكانت صحيفة "إل باييس" ووكالة أنباء "أوروبا برس" الإسبانيتان قد أفادتا في وقت سابق، نقلا عن الحكومة، أن الحظر لا يشمل الرحلات المغادرة من الأراضي الإسبانية فقط، بل أيضا تحليق الطائرات العسكرية التي تنطلق من قواعد في المملكة المتحدة أو فرنسا.

سانشيز ينتقد الحرب

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السياسي الاشتراكي، قد حظر على الولايات المتحدة استخدام قاعدتي روتا ومورون العسكريتين لعمليات ضد إيران بعد بداية الحرب.

وتدير إسبانيا والولايات المتحدة، منذ عقود بشكل مشترك، هاتين القاعدتين الواقعتين في الأندلس بجنوب البلاد.

ووصف سانشيز، قبل أيام، الحرب في الشرق الأوسط بأنها "عبثية ووحشية وغير مشروعة"، مؤكدا أنها تنطوي على سيناريو "أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003.