أمنستي: سياسات الهجرة "المسيئة" والقمع بأمريكا الشمالية تهدد مونديال 2026

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، قد تتحول إلى مصدر تهديد مباشر للمشجعين، بسبب سياسات الهجرة "المسيئة والفتاكة" في الولايات المتحدة، والقيود على حرية التعبير والاحتجاج السلمي في الدول الثلاث.

وقالت المنظمة، في تقرير جديد بعنوان "لا بد للإنسانية أن تنتصر: الدفاع عن الحقوق والتصدي للقمع في بطولة الفيفا لكأس العالم 2026″، إن ملايين المشجعين الذين سيتابعون المباريات يواجهون "مخاطر مقلقة" تهدد حقوق الإنسان، رغم تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأن تكون البطولة "آمنة ومرحّبة وشاملة للجميع".

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة، التي ستستضيف ثلاثة أرباع مباريات البطولة، تعيش "حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، تتسم بسياسات هجرة تمييزية، وعمليات احتجاز جماعية، واعتقالات تعسفية ينفذها عناصر ملثمون ومسلحون من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وغيرهما من الوكالات الفدرالية.

ونقل التقرير عن ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، قوله إن حكومة الولايات المتحدة "رحّلت أكثر من 500 ألف شخص في عام 2025، أي أكثر من ستة أضعاف عدد الأشخاص الذين سيحضرون المباراة النهائية لكأس العالم في ملعب ميتلايف".

وأضاف أن "الارتفاع الكبير وغير المسبوق في عدد الاعتقالات وعمليات الترحيل غير المشروعة لم يكن ممكنا إلا نتيجة تآكل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مما قوّض حقوق مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين في الحرية والأمن، ومزّق مجتمعات وخلق مناخا من الخوف في أنحاء الولايات المتحدة"، وحذر من أن هذه الأوضاع "ستنعكس حتما على المشجعين الراغبين في المشاركة في احتفالات كأس العالم".

اتفاقيات مثيرة للجدل

إعلان

وأشار التقرير إلى أن العديد من المدن الأمريكية المستضيفة للمونديال تأثرت مباشرة بحملة القمع ضد المهاجرين وحقوق الإنسان. وذكر أنه في يونيو/حزيران 2025، فعّل الرئيس ترمب سلطته الفدرالية لنشر نحو 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ردا على احتجاجات ضد مداهمات متعلقة بالهجرة.

كما لفت إلى أن مدنا مستضيفة أخرى، مثل دالاس وميامي وهيوستن، وقعت اتفاقيات "إشكالية" تتيح تعاون أجهزة إنفاذ القانون المحلية مع وكالة الهجرة والجمارك، بما يعزز التنميط العرقي واستهداف المهاجرين، وهو ما "يقلل من مستوى السلامة العامة" وفق المنظمة.

وفي المكسيك، أشار التقرير إلى تعبئة 100 ألف عنصر أمني، بينهم عسكريون، لمواجهة مستويات العنف المرتفعة، محذرا من أن "الطبيعة المُعسكرة" للانتشار الأمني تزيد مخاطر قمع الاحتجاجات أثناء البطولة، ومن بينها احتجاجات تخطط لها ناشطات للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الإخفاء القسري، تزامنا مع المباراة الافتتاحية في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي.

أما في كندا، فتحدثت المنظمة عن مخاوف متصاعدة من تفاقم أزمة السكن والتشرد في المدن المضيفة، مشيرة إلى أن تجربة أولمبياد فانكوفر الشتوي 2010 وما تلاه من ارتفاع في الأسعار وعمليات إخلاء "تثير القلق من أن يُجبر أشخاص بلا مأوى على النزوح مجددا". ولفت التقرير إلى أن سلطات تورونتو أغلقت في 15 مارس/آذار مركز تدفئة شتويا كان يؤوي المشردين، بعدما حُجز الموقع لاستخدامه من قبل الفيفا.

نظام هجرة "قاتل"

وبحسب تحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز لبيانات حكومية، واستند إليه تقرير منظمة العفو الدولية، فقد رحّلت الولايات المتحدة عام 2025 أكثر من 500 ألف شخص، بينهم 230 ألفًا أوقفوا داخل البلاد، و270 ألفا عند الحدود، وهو ما تقول المنظمة إنه جرى في كثير من الحالات "بانتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية" إلى دول أخرى لا تربطهم بها صلة، حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي المطول.

وأشارت المنظمة إلى أن عناصر فدراليين يعملون بأسلوب "أشبه بالعمليات شبه العسكرية"، استهدفوا مجتمعات اللاتينيين والسود والآسيويين وغيرهم من ذوي البشرة الملونة، باحتجاز عنيف وتعسفي شمل أطفالا بالقرب من المنازل والمدارس وأماكن العمل.

ومع توقع سفر ملايين المشجعين إلى أمريكا الشمالية لحضور البطولة، واجتماع أعداد كبيرة من مجتمعات المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة لمشاهدة المباريات، رأت المنظمة أن وكالات الهجرة والجمارك وحماية الحدود تشكل "تهديدا مروعا" للمقيمين والزوار وحتى اللاعبين.

وأشارت إلى أن قرارات حظر السفر التي تعتمدها إدارة ترمب ستمنع مشجعين من إيران والسنغال وكوت ديفوار وهايتي من دخول الولايات المتحدة لمساندة منتخباتهم، ما لم يكونوا قد حصلوا على تأشيرات سارية قبل 1 يناير/كانون الثاني 2026. كما حذرت من مقترحات تلزم الزوار بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التدقيق في ما يعد "معاداة للولايات المتحدة".

احتجاجات سياسية

ووفق التقرير فإن بطولات كأس العالم غالبًا ما تستقطب احتجاجات واسعة، لكنه حذر من أن موجة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تهدد هذه الحقوق.

إعلان

وفي الولايات المتحدة، قال التقرير إن إدارة ترمب استهدفت بشكل خاص الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى أن مواطنين أمريكيين قُتلوا برصاص عناصر فدراليين أثناء احتجاجهم على عنف مداهمات الهجرة أو توثيقهم لها.

وفي كندا، رصدت المنظمة موجة من الاحتجاجات والمخيمات الطلابية الرافضة للحرب على غزة، تم تفريق بعضها من قبل الشرطة "دون مبررات كافية". أما في المكسيك، فتحدث التقرير عن احتجاجات نظمها سكان في مدن مستضيفة للمونديال، بسبب اضطراب إمدادات المياه، وصعوبة الوصول إلى الأراضي، وارتفاع الأسعار، والضغوط المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، محذرا من أن الطابع الأمني المشدد قد يقود إلى "قمع مزيد من الاحتجاجات" خلال البطولة.