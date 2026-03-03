أخبار|إيران

صور.. أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات تتعرض للقصف في إيران

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية نص المنشور: جريمة أخرى ارتكبتها أمريكا وإسرائيل بالاعتداء على منازل المواطنين. هذه صور للهجوم الإجرامي الأمريكي الصهيوني على منازل المواطنين في شارع شريعتي، زقاق سمنان، طهران. ترامب ونتنياهو عدوان للشعب الإيراني بأكمله. وثيقة: آلاف الجرائم الصغيرة والكبيرة في الأيام الأخيرة.
الاستهداف شمل مستشفيات ومدارس وأحياء سكنية في إيران (تسنيم)
Published On 3/3/2026

حفظ

نشر الإعلام الإيراني مشاهد تُظهر استهداف بازار طهران الكبير وعدد من المستشفيات والمباني السكنية والأحياء، إثر موجات القصف الإسرائيلي الأمريكي الذي تتعرض له إيران.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في إيران إن 131 مدينة تعرضت للقصف فيما قتل 555 مواطنا إيرانيا.

كما أعلن رئيس منظمة الممرضين إلغاء إجازات الممرضين واستدعاءهم للعمل.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مستشفى غاندي استهدفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مستشفى غاندي في طهران في عملٍ يُوصف بأنه جريمة حرب. شاهدوا تقرير وكالة تسنيم المصور هنا.

آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)

هجوم على مبان سكنية في شارع شريعتي بطهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مستشفى غاندي استهدفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مستشفى غاندي في طهران في عملٍ يُوصف بأنه جريمة حرب. شاهدوا تقرير وكالة تسنيم المصور هنا.
آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مستشفى غاندي استهدفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مستشفى غاندي في طهران في عملٍ يُوصف بأنه جريمة حرب. شاهدوا تقرير وكالة تسنيم المصور هنا.

آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مستشفى غاندي استهدفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مستشفى غاندي في طهران في عملٍ يُوصف بأنه جريمة حرب. شاهدوا تقرير وكالة تسنيم المصور هنا.

آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار قصف أمريكي صهيوني في شارع تركمنستان في طهران

آثار القصف على أحياء سكنية في شارع تركمانستان في طهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار قصف أمريكي صهيوني في شارع تركمنستان في طهران
قصف على أحياء سكنية في شارع تركمانستان بطهران (تسنيم)
المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على مستشفى غاندي استهدفت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مستشفى غاندي في طهران في عملٍ يُوصف بأنه جريمة حرب. شاهدوا تقرير وكالة تسنيم المصور هنا.

آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم استهداف ميدان بهارستان في طهران

آثار القصف على ميدان بهارستان في طهران (تسنيم)

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية آثار قصف أمريكي صهيوني في شارع تركمنستان في طهران
آثار القصف على أحياء سكنية في شارع تركمانستان في طهران (تسنيم)
المصدر: الصحافة الإيرانية

إعلان