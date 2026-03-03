صور.. أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات تتعرض للقصف في إيران

نشر الإعلام الإيراني مشاهد تُظهر استهداف بازار طهران الكبير وعدد من المستشفيات والمباني السكنية والأحياء، إثر موجات القصف الإسرائيلي الأمريكي الذي تتعرض له إيران.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في إيران إن 131 مدينة تعرضت للقصف فيما قتل 555 مواطنا إيرانيا.

كما أعلن رئيس منظمة الممرضين إلغاء إجازات الممرضين واستدعاءهم للعمل.

آثار القصف على مستشفى غاندي في طهران (تسنيم)

هجوم على مبان سكنية في شارع شريعتي بطهران (تسنيم)

آثار القصف على أحياء سكنية في شارع تركمانستان في طهران (تسنيم)

آثار القصف على ميدان بهارستان في طهران (تسنيم)