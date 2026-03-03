"غادروا الآن".. أمريكا تحض رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة

حثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر الأمنية الناجمة عن التصعيد المستمر جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار مساعدة وزير الخارجية لشؤون القنصليات -في منشور على منصة "إكس"- إن الأمريكيين الموجودين في دول من بينها إيران والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل ينبغي أن "يغادروا الآن" باستخدام أي وسيلة نقل تجارية متاحة.

وشملت القائمة أيضا البحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات وسوريا واليمن.

ويأتي هذا التوجيه في وقت ألغت فيه بعض شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى المنطقة، في ظل الحرب التي اندلعت عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران يوم السبت الماضي، قبل أن تتوسع لاحقا لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا شمل تقريبا جميع الدول العربية المجاورة.

ترمب يهدد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه لا يخشى إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، ولن يتردد "إذا كان ذلك ضروريا"، مهددا بـ"موجة جديدة وكبيرة من الهجمات".

وقال ترمب -أثناء فعالية أقيمت بالبيت الأبيض أمس الاثنين- إن قرار شن الحرب على إيران شكّل "الفرصة الأخيرة والأفضل" لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي، مشيرا إلى أن واشنطن قادرة على "الاستمرار في الحرب لفترة أطول بكثير من 4 إلى 5 أسابيع".

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات من القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.

كما تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستنكرت دول الخليج هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة.