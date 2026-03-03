نتنياهو: ضرب إيران "سريع وحاسم" ولن يتحول إلى حرب بلا نهاية

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحول النزاع في الشرق الأوسط الذي أشعلت فتيله الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى "حرب بلا نهاية"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قد يستغرق بعض الوقت.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الاثنين، أوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة اضطرتا للتحرك العسكري بعد رصد بناء مواقع نووية جديدة تحت الأرض، مؤكدا أن الانتظار لأشهر إضافية كان سيجعل من استهداف هذه المنشآت أمرا "مستحيلا".

وقال إنه "لن تكون هناك حرب لا نهاية لها"، بل ستكون "سريعة وحاسمة".

مخابئ تحت الأرض

وزعم نتنياهو أن إيران كانت تعمل على إنشاء مواقع أسلحة جديدة منذ حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة أيضا ضربات منسقة على طهران.

وأضاف "لقد بدؤوا بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية الباليستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وأشار "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتتأرجح تقديرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن المدة التي ستستغرقها الحرب الإقليمية، لكن تقديره الحالي هو أنها قد تستمر أكثر من أربعة أسابيع.

ولليوم الرابع على التوالي تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة واتساع رقعة المواجهات، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد إقليمي أوسع.