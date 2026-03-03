ما حقيقة الفيديو المتداول لهروب مئات الإسرائيليين جراء القصف الإيراني؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه حديث، ويوثق لحظة هروب ومغادرة مئات الإسرائيليين البلاد على خلفية القصف الإيراني المكثف.

ويظهر الفيديو مشاهد تدافع وفوضى في أماكن عامة، مما دفع بعض المغردين إلى اعتباره مؤشرا على تطورات ميدانية مفاجئة مرتبطة بالأحداث الجارية، بينما تساءل آخرون عن مدى صحة المقطع وحداثته.

وحظي الفيديو بانتشار واسع، تزامنا مع تصاعد القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، ورافقته تعليقات تزعم أن مئات الإسرائيليين يهربون من ما وصفته بـ"أرضهم الموعودة" بسبب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

تحققت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة من صحة المقطع المتداول باستخدام تقنيات البحث العكسي وتتبع أقدم النسخ المنشورة منه، وأظهر التحقق أن الفيديو قد نُشر لأول مرة عام 2025 خلال فعالية محلية، ولا صلة له بأي عمليات قصف أو مغادرة جماعية مرتبطة بتصعيد عسكري.

ويُبرز تداول مقاطع قديمة في سياقات جديدة كيفية توظيف المواد الأرشيفية ضمن حرب إعلامية، إذ يكفي حذف تاريخ النشر الأصلي وإعادة صياغة الوصف بما يوحي بالحداثة، لإنتاج انطباع بوجود "تحول" ميداني أو "تصعيد" مفاجئ.

وفي حالات مماثلة، تتحول المواد الأرشيفية إلى أدوات في معركة سرديات رقمية، لا سيما في ظل أعنف تصعيد عسكري تشهده المنطقة في تاريخها الحديث.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وما تقول إنه قواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.