مئات القتلى وأضرار بـ135 مدينة.. حصيلة 4 أيام من الحرب في إيران

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني -اليوم الثلاثاء- مقتل 787 شخصا في أنحاء البلاد، منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الجمعية، مجتبى خالدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن قائمة الضحايا شملت طلبة وموظفين وعمالا وربات منازل.

وأشار إلى أن القصف الأمريكي والإسرائيلي طال المنازل السكنية والمنشآت الحيوية وعيادات طبية ومدارس، بالإضافة إلى مراكز الخدمات ومركز التأهيل التابع لجمعية الهلال الأحمر.

وبحسب موقع الهلال الأحمر، فإن الضربات الأمريكية والإسرائيلية منذ السبت طالت 135 مدينة وأكثر من 500 موقع في مختلف أنحاء إيران، ضمن ما يزيد على ألف هجوم.

ولم يذكر الهلال الأحمر الإيراني في بيانه أي معلومات بشأن عدد المصابين في الهجمات.

وارتفعت حصيلة القتلى في إيران جراء الهجوم الإسرائيلي والأمريكي اليوم الثلاثاء بمقدار 232 شخصا، حيث كانت الحصيلة أمس الاثنين 555 شخصا، بحسب الهلال الأحمر الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أنه هاجم عشرات الأهداف في مدينتي طهران وأصفهان وسط إيران.

وفي تفاصيل أخرى، أفادت وكالة إسنا الإيرانية بمقتل عميد بالقوات البرية للحرس الثوري الإيراني و4 آخرين في هجوم استهدف أصفهان.

فيما قال مسؤول في محافظة قزوين إن شخصين قُتلا وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته مسيرة لـ"العدو" على ورشة صناعية.

فيما أكد الحرس الثوري الثلاثاء أن أمريكا و"الكيان الصهيوني" هاجموا المدارس والمستشفيات وقتلوا أكثر من 700 مواطن.

ونقلت وكالة مهر للأنباء أن مطار بوشهر، المدينة الواقعة في جنوب إيران والتي تضم محطة نووية، تعرض لأضرار إثر غارات، وكذلك عدد من الطائرات فيه.

ويتواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون عسكريون وأمنيون.

وكان العدد الأكبر للضحايا في مدرسة "شجرة طيبة" للبنات في ميناب، حيث أعلن محافظ المدينة أن عدد الطالبات اللاتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي للمدرسة وصل إلى 165 طالبة، وإصابة 96 تلميذة أخرى.