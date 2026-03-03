لماذا تصب أمريكا وإسرائيل جام غضبهما على بوشهر؟

ركزت الغارات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع في مدينة بوشهر وأطرافها جنوب غربي إيران، في خطوة تؤكد تصاعد التوترات في ظل الصراع الجاري على المياه الخليجية ومضيق هرمز.

وتأتي هذه الضربات بعد تحريك القوات البحرية الإيرانية لمسيّرات وزوارق مقاتلة، وسط تصريحات الحرس الثوري بإمكانية اعتراض السفن التجارية التي لها علاقة بإسرائيل، مما يجعل بوشهر محورا حساسا في المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع طهران.

وفي ضوء هذه التطورات، أكد مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، أن بوشهر تعد مركزا مهما للقوات البحرية الإيرانية، التي تشكل عنصرا فاعلا ورادعا في مواجهة القواعد الأمريكية على الضفة الجنوبية للخليج.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة أن الاستهدافات تهدف إلى إضعاف القدرات الهجومية لإيران في هذه المنطقة، وتقليل الضغوط على السفن الأمريكية، وفرض سيطرة نارية على مناطق حساسة تحيط بمضيق هرمز.

وأشار إلى أن الجانب الإيراني يعتمد إستراتيجية مزدوجة عنوانها الاحتواء والاستنزاف، إذ يعمد إلى محاولة احتواء الضربات التي توجهها القوات الأمريكية والإسرائيلية لجميع القدرات الدفاعية، مع الحفاظ على جاهزية الرد العسكري، بما يشمل هجمات محتملة باتجاه المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وكذلك، تستعد إيران لحرب طويلة الأمد، بعكس الحسابات الأمريكية التي تفترض حربا قصيرة الأمد، مما يفسر إعادة ترتيب طهران لخططها العسكرية والاعتماد على تحركات محدودة من الصواريخ لضمان دوام العمليات، وفق الدغير.

وتمتلك مدينة بوشهر الساحلية أطول حدود مائية على الخليج العربي، إذ تمتد لنحو 625 كيلومترا. وتعود أهمية المدينة حديثا إلى احتضانها أكبر محطة نووية لإنتاج الطاقة في إيران والشرق الأوسط.

أما بشأن خطط طهران، فتتضمن الخطة الإيرانية -وفق مسؤول عسكري تحدث لمدير مكتب الجزيرة- منع حركة السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، والتحكم في الحركة التجارية في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط البحري الأمريكي على الحدود الإيرانية.

وحسب هذا المسؤول، فإن القوة النارية الإيرانية في المنطقة تشمل تحريك زوارق مقاتلة وطائرات مسيّرة، وهو ما يجعل المضيق نقطة حساسة في مواجهة طويلة الأمد، ويتيح لإيران التحكم في الحركة البحرية وفرض نفوذ إستراتيجي على المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مستشار قائد الحرس الثوري إن طهران أغلقت مضيق هرمز، وإنها "ستستهدف خطوط النفط للأعداء، ولن تسمح بتصدير النفط من المنطقة"، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أغرقت 11 سفينة إيرانية في خليج عمان، نافية إغلاق المضيق رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.