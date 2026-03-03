مع تصاعد القصف الإسرائيلي.. نزوح 30 ألفا بلبنان وتحذيرات من كارثة إنسانية

أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا داخل لبنان نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة، لا سيما جنوب البلاد والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، إن عمليات نزوح واسعة سُجلت في أجزاء من جنوب لبنان ومنطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إصدار إسرائيل تحذيرات بإخلاء أكثر من 50 قرية لبنانية وتنفيذها غارات جوية مكثفة.

وأوضح أن التقديرات حتى أمس الاثنين تشير إلى إيواء وتسجيل نحو 30 ألف شخص في مراكز جماعية، مع اضطرار عدد أكبر إلى المبيت في سياراتهم على جوانب الطرق.

تفاقم الأزمة الإنسانية

في الأثناء، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر، في تصريحات للصحفيين من القاهرة، إن أعداد النازحين مرشحة للارتفاع بشكل كبير في حال استمرار العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية باشرت فتح مراكز إيواء منذ الاثنين، مما دفع البرنامج إلى توزيع وجبات ساخنة وأطعمة جاهزة داخل هذه المراكز دعما للنازحين. كما أعرب عن قلقه من تأثير التصعيد على حركة النقل البحري والجوي، محذرا من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

ووفق أحدث تقدير رسمي صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة اللبنانية، فقد بلغ عدد القتلى 52 شخصا، إضافة إلى 154 جريحا، منذ بدء التصعيد أمس الاثنين.

وتشن إسرائيل حملة قصف مكثفة على لبنان، معلنة أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله ردا على هجمات نفذها الحزب على الأراضي الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق إطلاق دفعة من "الصواريخ النوعية وسرب من المسيَّرات" اتجاه إسرائيل، قال إنها جاءت "ثأرا" لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

خلفية اتفاق وقف إطلاق النار

ويأتي التصعيد رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد حرب استمرت عاما.

وبموجب الاتفاق، كان يُفترض أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، لكنها أبقت قواتها في خمس نقاط وصفتها بأنها إستراتيجية، مع استمرارها في تنفيذ ضربات دورية تقول إنها تستهدف عناصر ومواقع تابعة لحزب الله.

في المقابل، تعهدت بيروت -تحت ضغط أمريكي ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة- بالعمل على نزع سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني القريب من الحدود مع إسرائيل.