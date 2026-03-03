قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: استهداف إيران لأراضينا انتهاك صارخ للسيادة

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الأمريكي مايكل والتز، بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية، ومساس مباشر بأمنها وسلامة أراضيها".

وتضمنت الرسالة -التي سلمتها المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني- تفاصيل عسكرية دقيقة عن الهجوم الذي تعرضت له البلاد، وموقف الدوحة الرسمي من التصعيد الإقليمي الراهن.

وأكدت قطر -في رسالتها- أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية".

وشددت الدوحة على أن استهداف أراضيها "لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار"، مشيرة إلى دورها التاريخي في تسهيل الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، موضحة أن "تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية، ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما عبرت الرسالة عن إدانة قطر لانتهاك سيادة دول الكويت والإمارات والأردن والبحرين والسعودية وعمان جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الغاشم"، معلنة تضامنها الكامل معها.

تفاصيل وإحصاءات

وكشفت الرسالة الموجهة للمنظمة الدولية عن إحصائيات دقيقة لعمليات التصدي التي قامت بها القوات المسلحة القطرية منذ ظهر السبت 28 فبراير/شباط وحتى صباح الأحد 1 مارس/آذار، وجاء فيها:

إجمالي الرصد: رصد عدد إجمالي بلغ 92 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة.

رصد عدد إجمالي بلغ 92 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة. الخسائر البشرية: تسجيل 16 إصابة، بينها حالات لا تزال تتلقى العلاج وأخرى إصابتها بليغة.

تسجيل 16 إصابة، بينها حالات لا تزال تتلقى العلاج وأخرى إصابتها بليغة. الأضرار الميدانية: وصول صاروخين باليستيين إلى "قاعدة العديد الجوية"، واستهداف طائرة مسيرة لرادار إنذار مبكر، دون وقوع خسائر بشرية في تلك المواقع.

وصول صاروخين باليستيين إلى "قاعدة العديد الجوية"، واستهداف طائرة مسيرة لرادار إنذار مبكر، دون وقوع خسائر بشرية في تلك المواقع. المناطق المدنية: اعتراض صواريخ فوق مناطق سكنية وتجارية، بالإضافة إلى نشوب حريق في 5 مستودعات غذائية جراء سقوط حطام.

دعوة للتهدئة والحوار

واختتمت قطر رسالتها بمطالبة المجتمع الدولي بوقف الأعمال التصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار، محذرة من الانزلاق نحو "مواجهات أوسع".

كما طالبت باعتماد الرسالة كـ"وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن" لتوثيق هذه الانتهاكات.

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.

كما تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستنكرت دول الخليج هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة.