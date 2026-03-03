قطر: مخزوناتنا من صواريخ باتريوت لم تُستنفد واحتياطياتها كافية

نفى مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر ما ورد في تقرير لوكالة بلومبيرغ -نشر مساء أمس الاثنين- بشأن نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت). وقال المكتب إن مخزونات هذه الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطياتها الكافية.

وأضاف بيان مكتب الإعلام الدولي أن القوات المسلحة للبلاد "أثبتت في مواقف عديدة كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية".

وانتقدت السلطات القطرية ما نشرته بلومبيرغ ووصفته بـ"المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية"، وهو ما "يعكس انعداما تاما للمسؤولية"، بحسب تعبير البيان.

وقال المكتب إنه يتم النظر في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان "تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".

وكانت وكالة بلومبيرغ نشرت -مساء الاثنين- تقريرا قالت فيه إنها اطلعت على تحليل داخلي يفيد بأن صواريخ باتريوت التي تمتلكها قطر "ستنفد في غضون 4 أيام إذا استمرت الوتيرة الحالية لاستخدامها".

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع القطرية -اليوم الثلاثاء- إن قواتها "تملك القدرات والإمكانات لحماية وصيانة سيادة أراضينا والتصدي بحزم لأي تهديد"، وأضافت الوزارة أنها تصدت بنجاح لصاروخين بالستيين استهدفا عدة مناطق في قطر، وتم إسقاطهما قبل وصولهما إلى الأراضي القطرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري صرح -أمس الاثنين- بأن أنظمة الدفاع أسقطت 89 صاروخا إيرانيا من أصل 93 استهدفت قطر، وذلك في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.