قصف إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى ويخلّف إصابات

أسفر قصف صاروخي إيراني استهدف مناطق في وسط إسرائيل عن إصابة 12 شخصا ووقوع دمار في عدد من المباني بمنطقة تل أبيب الكبرى، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت صحيفة هآرتس إن أحد الجرحى أصيب بجروح متوسطة، في حين وُصفت إصابات الآخرين بالطفيفة.

وأضافت أن القصف الصاروخي الإيراني استهدف حي بني براك، وتسبب في أضرار مادية واسعة، بينها احتراق سيارات بعد أن أصابها صاروخ بشكل مباشر.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط في المنطقة بحثا عن مزيد من المصابين، في حين عُثر على امرأة في الأربعينيات من عمرها في شارع مجاور وهي تعاني من إصابة متوسطة، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات الذعر بين السكان.

وأظهرت تسجيلات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي دمارا في مبانٍ سكنية جرّاء سقوط صاروخ على حي بني براك.

صاروخ عنقودي

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن القذيفة التي أُطلقت اليوم من إيران اتجاه منطقة الوسط كانت صاروخا عنقوديا.

وبحسب التقدير، فإن الصاروخ يحمل رأسا حربيا ينفصل في الجو ليتحول إلى قنابل صغيرة متعددة.

ويُعَد هذا الصاروخ الثاني من هذا النوع الذي تطلقه إيران اليوم، والخامس منذ بداية الحرب.

ومنذ بداية الحرب، وثَّقت مقاطع متداولة دمارا واسعا في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية المتواصلة.

وكانت أعنف الضربات قد استهدفت منطقة بيت شيمش غربي القدس المحتلة الأحد الماضي، مما أدى إلى مقتل 9 إسرائيليين وإصابة 51 آخرين.

وتواصل السلطات الإسرائيلية فرض تعتيم إعلامي مشدد على تفاصيل مواقع الاستهداف والخسائر البشرية والمادية.

وفي السياق نفسه، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت وجنوب إسرائيل.

هجوم إسرائيل واسع

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ أكثر من 60 موجة هجوم داخل الأراضي الإيرانية اليوم الثلاثاء، مستهدفا أنظمة إطلاق النار والبنية التحتية للصواريخ الإيرانية، على حد تعبيره.

إعلان

وأضاف في بيان أن الضربات هدفت إلى "تقليل الإطلاقات اتجاه إسرائيل وتعزيز السيطرة الجوية" في المنطقة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لإزالة كل تهديد.

كما أعلن الجيش سقوط مسيَّرات عدة إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية خلال العملية العسكرية.

وكان الحرس الجمهوري الإيراني قد أعلن في أكثر من بيان إسقاط مسيَّرات داخل الأراضي الإيرانية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل وما تقول إنها قواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.