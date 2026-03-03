قادة دول يدينون استهداف إيران للدول العربية ويبحثون سبل التهدئة

شهد الفضاء السياسي الدولي والإقليمي -أمس الاثنين- سلسلة اتصالات بين قادة وزعماء عدد من دول المنطقة والعالم على خلفية العملية الإسرائيلية والأمريكية على إيران وردود الأخيرة، أبدوْا فيها إدانتهم للهجمات الإيرانية على الدول العربية في المنطقة، وبحث القادة الدوليون -في الوقت ذاته- سبل تهدئة التوتر المتصاعد.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني– الهجمات الأخيرة على دولة قطر، واصفا إياها بأنها انتهاك لسيادة الدولة ووحدة أراضيها.

ومن جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لمواقف غوتيريش، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتجنُّب المزيد من التصعيد في المنطقة.

كما تلقى أمير قطر اتصالات تضامن ودعم من قادة دول روسيا، وفنزويلا، وكوسوفو، وهنغاريا، وإيطاليا، وإثيوبيا، وسويسرا، وجزر المالديف.

وفي السياق، بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال تلقاه من وزير خارجية العراق، التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن تجديد استهداف إيران لأراضي قطر يهدد أرضية العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأردن

ومن جهته، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني -أمس الاثنين- للرئيس الأمريكي دونالد ترامب -في اتصال هاتفي تلقاه منه العاهل الأردني- الرفض التام "للاعتداءات الإيرانية" على أراضي المملكة وعدد من دول المنطقة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

تركيا

في الأثناء، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة قطر والإمارات والسعودية والكويت على خلفية الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إيران منذ أمس الأول السبت، وردود طهران على ذلك، وفق وكالة الأناضول.

إعلان

وأعرب أردوغان عن أسفه للهجمات التي استهدفت دول الخليج، بينما دعا إلى التدخل اللازم لاحتواء الوضع منعا للإفضاء إلى "عواقب خطيرة على الأمنين الإقليمي والعالمي".

روسيا

ومن جانبه، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع قادة قطر والسعودية والإمارات والبحرين، وسط تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتمدّدها.

وفي وقت سابق الاثنين، استنكرت وزارة الخارجية الروسية "أي هجوم على أهداف مدنية، سواء في إيران أو بلدان عربية".

فرنسا

في غضون ذلك، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث الاثنين إلى قادة قطر والإمارات وسلطنة عمان حول الوضع في إيران والشرق الأوسط، دون إيراد تفاصيل.

مصر

وبدوره، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاثنين بوقف الاستهداف الإيراني لدول عربية "بشكل فوري"، داعيا إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وجدد الوزير المصري -في اتصال هاتفي مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان- تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانة "الاعتداءات غير المبررة".