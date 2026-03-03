في اليوم الرابع للحرب.. حصيلة الاستهدافات الإيرانية لدول الخليج

في اليوم الرابع من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني توسيع نطاق عملياته العسكرية في الخليج، بالتوازي مع استهداف العمق الإسرائيلي، مؤكدا استخدام منظومات صاروخية ومسيّرات أكثر تطورا.

وقال الحرس الثوري في بيان، الثلاثاء إن "قواتنا البحرية نفذت الموجة الخامسة عشرة ضد أهداف للجيش الأمريكي في المنطقة"، مؤكدا، أنه "سيتصدى بسرعة وحزم للجماعات المعادية لنا في أي بلد كان".

وفي المقابل، دانت دول مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية، واعتبرتها دليلا على "نيات خبيثة"، مؤكدة في بيان لأمينها العام جاسم محمد البديوي أنها استهدفت منشآت مدنية ودبلوماسية، بينها السفارة الأمريكية في كل من السعودية والكويت، ومنشآت مدنية في الإمارات والبحرين وعمان وقطر.

وفيما يلي حصيلة الهجمات الإيرانية في دول الخليج، الثلاثاء:

قطر

أفاد مراسل الجزيرة في الدوحة بأن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت مساء الثلاثاء مجموعة من الأهداف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "محاولات الاعتداء على مطار حمد الدولي جرى إفشالها بالكامل"، مشيرا إلى أن أكثر من 8 آلاف مسافر عالقين في الترانزيت وآخرين على متن سفن سياحية تم تأمينهم جميعا.

في المقابل، قال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة العديد الجوية داخل الأراضي القطرية بصواريخ.

وفجر اليوم، أكدت وزارة الدفاع القطرية أنها تصدت منذ بدء الهجوم الإيراني لـ3 صواريخ كروز و98 صاروخا باليستيا و24 طائرة مسيّرة، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراضها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج عدد من المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية، منها اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سقوط صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة دون تسجيل إصابات، بينما أكد المكتب الإعلامي في الفجيرة أن حريقا شبّ في منطقة الصناعة البترولية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض مسيّرة.

وسُمع دوي انفجارات قوية في دبي وأبوظبي، فيما أكدت سلطات دبي أن الأصوات ناتجة عن "اعتراضات ناجحة للدفاعات الجوية".

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت 11 صاروخا باليستيا و123 مسيّرة خلال اليوم.

وكشفت الوزارة أنها رصدت منذ بدء الهجمات 186 صاروخا باليستيا، دُمّر منها 172 وسقط 14 (13 في البحر وواحد داخل الدولة)، و812 مسيّرة اعتُرضت منها 755. وأسفرت الهجمات عن 3 وفيات و68 إصابة بسيطة.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن، طالبت الإمارات إيران بوقف الهجمات فورا، مؤكدة أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة والقانونية لحماية أراضيها وسكانها".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة سوق رأس المال استئناف التداول، الأربعاء، في سوقي أبوظبي ودبي.

البحرين

قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ "هجوما واسع النطاق" بطائرات مسيّرة وصواريخ على قاعدة الشيخ عيسى في البحرين فجرًا.

وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

وقالت قوة دفاع البحرين إن منظوماتها الدفاعية دمرت 73 صاروخا و91 مسيّرة منذ بدء الهجوم الإيراني.

في الأثناء، دعت الخارجية الأمريكية موظفيها غير المعنيين بالطوارئ وأفراد أسرهم لمغادرة الأردن والعراق والبحرين "جراء الاستهدافات الإيرانية المتواصلة".

الكويت

أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت إغلاق أبوابها "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد استهداف مبنى السفارة بصواريخ إيرانية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن إيران نفذت هجوما صاروخيا على المصالح الأمريكية هناك.

ووصفت الخارجية الكويتية الهجوم على السفارة الأمريكية بأنه "انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".

وفي استهداف آخر، قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن خطين هوائيين لنقل الكهرباء خرجا من الخدمة في جنوب البلاد جراء سقوط شظايا مسيرات.

السعودية

قال المتحدث العسكري تركي المالكي إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت في وقت مبكر من فجر الثلاثاء لهجوم بمسيرتين، ما أدى إلى حريق محدود وأضرار مادية بسيطة.

وأبلغت السفارة الأمريكية المواطنين بوجود "تهديد وشيك" بهجمات صاروخية ومسيّرات فوق الظهران، وأغلقت أبوابها.

وسُمع دوي انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي بالرياض وفق مصادر لوكالة رويترز، فيما أشارت فوكس نيوز إلى أن السفارة كانت خالية من الموظفين أثناء الهجوم، وأنه لم تُسجَّل إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة قرب الرياض والخرج.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لرويترز أن شركة أرامكو تدرس طرقا بديلة للتصدير عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، وأن الشركة أخطرت مشتري النفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع.

عُمان

قالت وكالة الأنباء العمانية إن خزانات وقود في ميناء الدقم التجاري تعرضت لاستهداف بعدد من المسيرات، ما أدى إلى إصابة أحد الخزانات قبل السيطرة على الأضرار.

وأكدت الوكالة إسقاط عدة مسيرات في ظفار وصلالة دون تسجيل خسائر. وأعلنت السفارة الأمريكية في مسقط تعليمات لموظفيها بالاحتماء في أماكنهم.

وفي السياق، جدّد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي -في تغريدة له على منصة إكس- الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الدبلوماسية، مؤكدا أن "حلولا متاحة بشأن إيران يجب استغلالها".

العراق

قالت مصادر عراقية لرويترز إن مسيّرة استهدفت قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل، بينما أعلنت وزارة النفط وقف إنتاج النفط بالكامل من حقل الرميلة الجنوبي ابتداء من الثلاثاء.

وأكدت مصادر ملاحية للجزيرة أن ميناء أم قصر الجنوبي خال من السفن، وأن 7 ناقلات نفط تنتظر خارج المياه الإقليمية بعد إغلاق مضيق هرمز.

وقال مسؤولون عراقيون لرويترز إن توقف الإنتاج شمل أيضا حقل غرب القرنة 2، محذرين من خفض يتجاوز 3 ملايين برميل يوميا إذا استمر الوضع.

وارتفعت أسعار النقل البحري للعراق بنحو 60% بسبب زيادة التأمين.

وفي سياق متصل، سُمع دوي انفجار في أربيل، فيما أعلنت فصائل عراقية مهاجمة فندق يضم جنودا أمريكيين بواسطة "سرب مسيرات".

وأكد مسؤولون محليون إصابة شخص واحد في هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي التابع للمعارضة الكردية الإيرانية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

وتتعرض دول الخليج لسلسلة هجمات إيرانية تقول طهران إنها تستهدف من خلالها وجودا وقواعد أمريكية في المنطقة، ردا على العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المستمرة.

بيد أن هذه الهجمات طالت منشآت ومطارات وموانئ وأهدافا مدنية، وألحقت أضرارا واسعة في عدد من دول الخليج، بحسب بيانات رسمية.