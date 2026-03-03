الحريق الكبير.. فايننشال تايمز تكشف "خطة خامنئي" للحرب الحالية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إيران تنفذ خطة مفصَّلة صاغها المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، تهدف إلى توسيع رقعة الحرب إقليميا، عبر ضرب أهداف في المنطقة ومنشآت الطاقة، وإحداث اضطراب في الأسواق العالمية، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل النظام الإيراني قوله إنه "لم يكن لدينا خيار سوى التصعيد وإشعال حريق كبير ليراه الجميع، عندما تم تجاوز خطوطنا الحُمر في انتهاك لجميع القوانين الدولية، ولم يعد بإمكاننا الالتزام بقواعد اللعبة".

وأكد المصدر أن التصعيد والهجمات على دول المنطقة ستستمر، مضيفا "ماذا كانوا يتوقعون إذا استُهدف رأس الجمهورية الإسلامية؟ هل يظنون أن شيئا لن يحدث؟".

ووفق فايننشال تايمز، تضمنت الخطة التي وُضعت بعد حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، إشاعة الفوضى عبر هجمات تستهدف منشآت الطاقة، وضربات من شأنها التسبب في اضطرابات بحركة الطيران في المنطقة.

تأثيرات اقتصادية مباشرة

وشهدت الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة مع دخول الحرب يومها الرابع، إذ أضرت الضربات الجوية المتبادلة بإمدادات النفط والغاز، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، مما أثر بشكل مباشر في أسعار الطاقة وأسواق المال والنقل الجوي.

وأمس الاثنين، استهدفت طائرات مسيَّرة إيرانية منشأة غاز حيوية في قطر، إضافة إلى إحدى أكبر المصافي في السعودية.

وأدى ذلك إلى توقف قطر -أحد أكبر مورّدي الغاز الطبيعي المسال في العالم- عن الإمدادات، في حين قفزت أسعار النفط والغاز مع تباطؤ الملاحة عبر مضيق هرمز حتى توقفت عمليا.

كما استهدفت مسيَّرات إيران فنادق ومطارات وموانئ في دول منها الإمارات والكويت والعراق وعُمان والبحرين، وأطلقت وابلا من الصواريخ والمسيَّرات على قواعد أمريكية في أنحاء المنطقة.

وتلقى قطاع الطيران الموجة الأولى من التأثيرات الاقتصادية، ووفقا لوكالة رويترز، استمر اضطراب الحركة الجوية العالمية أمس الاثنين مع إغلاق مطارات رئيسية لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تقطُّع السبل بعشرات الآلاف وتعطيل آلاف الرحلات.

وأُلغي أكثر من 5400 رحلة جوية يومي الأحد والاثنين في 7 مطارات رئيسية في الخليج العربي، مع استمرار إغلاق وفرض قيود على عدد من المجالات الجوية لأسباب أمنية، وفق بيانات ملاحية صادرة عن منصة "فلايت رادار".

تهديد وجودي

وتعكس هذه التكتيكات -وفق الصحيفة البريطانية- دروس الحرب في منتصف العام الماضي، حين صُدمت إيران بعمق اختراق إسرائيل الاستخباري، وقدرتها على اغتيال كبار قادتها العسكريين في الساعات الأولى، إذ قامت هذه المرة بالانتقام سريعا بعد مقتل خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين.

وبشأن الفروق بين الحربين الحالية والسابقة على إيران، قال المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة إن "القيادة كانت تأتي من مستويات عليا" خلال حرب يونيو/حزيران 2025، أما الآن "فالقوات على الأرض تعرف بالفعل ما يُفترض أن تفعله، مع بقاء التنسيق الكامل مع مركز القيادة".

وقالت الصحيفة إن الهجمات الإيرانية تأتي ردا على ما تَعُده طهران معركة وجودية، مشيرة إلى أنه في حرب الـ12 يوما، حصر النظام رده بضرب إسرائيل وهجوم واحد على قاعدة أمريكية في قطر، بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقعها النووية.

أما هذه المرة -تتابع الصحيفة- فقد أطلقت إيران عددا من المسيَّرات والصواريخ على الإمارات يوازي أو يفوق ما أطلقته على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن المصدر الإيراني قوله إن الرد على الحرب الأمريكية الإسرائيلية بما في ذلك استهداف مواقع مثل فنادق دبي "يجعل أي موقع يستضيف أمريكيين غير آمن، ولن يرغب أحد في البقاء هناك"، مضيفا أن جيران إيران في دول الخليج سيواجهون الآن "أخطارا استثمارية مرتفعة".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.