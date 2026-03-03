"غادِروا الآن".. أمريكيون يهاجمون الخارجية بعد دعوات مغادرة الشرق الأوسط

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة إثر منشور على منصة "إكس" للمسؤولة الأمريكية مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية لشؤون القنصليات، دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في عدد من الدول من بينها العراق والأردن ولبنان وإسرائيل إلى "المغادرة الآن" باستخدام أي وسيلة نقل تجارية متاحة.

وشملت القائمة أيضا البحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات وسوريا واليمن، في ظل ما وصفته وزارة الخارجية بالأخطار الأمنية المتصاعدة جرّاء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقوبل هذا التحذير بسيل من الانتقادات من أمريكيين مقيمين في تلك الدول. فقد تساءلت ميلا عن منطق القرار قائلة إن واشنطن كان الأولى بها إجلاء الأمريكيين سابقا قبل مهاجمة إيران، ما دامت تبرر الهجوم بحماية مواطنيها من أن يكونوا أهدافا محتملة، في حين تتركز مواطن الخطر -كما تقول- في هذه الدول نفسها المدرَجة في التحذير.

أما جيمس الذي يقيم في الإمارات، فلفت إلى انعدام الخيارات العملية للمغادرة، موضحا أنه "لا توجد رحلات طيران تجارية تغادر، ولا يمكن للطائرات المدنية أو رحلات الإجلاء الحكومية أن تعمل والصواريخ الباليستية تتطاير في السماء".

وأضاف أن القيادة برا نحو تركيا تستلزم عبور دول تشهد حروبا، وأن مغادرة الإمارات في مثل هذه الظروف "أكثر خطورة من البقاء في المنزل"، قبل أن يلمح إلى احتمال وجود "معطيات إضافية غير معلنة" وراء هذا التحذير.

وروى مواطن أمريكي آخر أنه اتصل برقم الطوارئ التابع لوزارة الخارجية، امتثالا للتوجيهات التي تدعو إلى "المغادرة عبر وسائل النقل التجارية" والتواصل مع الوزارة في حال الحاجة إلى المساعدة. لكنه أشار إلى أن المجال الجوي مغلق، والمطارات متوقفة عن العمل، والتواصل مع شركات الطيران متعذر، مضيفا أنه بقي على الخط نحو 30 دقيقة قبل الاكتفاء بتلاوة التحديث الأمني نفسه المنشور على الإنترنت.

وأعرب عن تفهُّمه "البروتوكولات ومعايير الإجلاء"، لكنه وصف مطالبة الأمريكيين بـ"المغادرة الآن" دون توفير خيارات فعلية أو خطة عملية بأنها "محبطة على أقل تقدير".

وتوجَّه تيد برسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي، قائلا "عزيزي ماركو روبيو، لقد طلبت من الأمريكيين المغادرة فورا عبر وسائل النقل التجارية، مع علمك أن كثيرا من المطارات والمجالات الجوية مغلقة. عليك فورا تنظيم رحلات إجلاء حكومية للمواطنين الأمريكيين العالقين والمعرَّضين للخطر. ربما كان ينبغي التفكير في خطة أولا قبل إصدار هذا النداء".